Objęcie stanowiska prezydenta wiąże się ze znaczącym wzrostem wynagrodzenia. Jako szef IPN Nawrocki zarabiał 14 029 zł brutto miesięcznie. Do tego dochodził dodatek funkcyjny w wysokości 3 757 zł brutto, co łącznie dawało 17 786 zł brutto. Po zaprzysiężeniu jego zarobki wzrosną prawie dwukrotnie.

Ile zarobi Karol Nawrocki jako prezydent?

Nowa pensja prezydenta składać się będzie z trzech elementów: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za staż pracy. Całość może sięgnąć maksymalnie 29 987 zł brutto miesięcznie. Oznacza to wypłatę na poziomie około 21 tysięcy złotych „na rękę”.

Ale to nie koniec. Po zakończeniu kadencji Karol Nawrocki może liczyć na dożywotnie uposażenie. Zgodnie z przepisami przysługuje mu świadczenie w wysokości 75 procent kwoty wynagrodzenia zasadniczego. W jego przypadku oznacza to 19 728,35 zł brutto miesięcznie – nawet wtedy, gdy nie będzie już sprawował żadnych funkcji publicznych.

SOP przejmuje kontrolę

Prezydent RP to osoba objęta szczególną ochroną, a nad jego bezpieczeństwem czuwa Służba Ochrony Państwa. Od momentu zaprzysiężenia Nawrocki będzie poruszał się wyłącznie w asyście SOP – pieszo, w samochodzie czy podczas oficjalnych wystąpień. Ochronie podlegają również wszystkie miejsca, w których prezydent przebywa, zarówno te urzędowe, jak i prywatne.

Główna siedziba prezydenta mieści się w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. To właśnie tam znajduje się jego oficjalny gabinet. Ale to nie jedyna możliwość. Nowy prezydent będzie miał do dyspozycji także Belweder – historyczny budynek położony przy Łazienkach Królewskich w stolicy. Belweder często bywa wykorzystywany jako miejsce spotkań lub rezydencja tymczasowa.

Trzy rezydencje do wyboru

Prezydent RP ma także do dyspozycji specjalne ośrodki wypoczynkowe, w których może przebywać z rodziną lub gośćmi. Karol Nawrocki może korzystać z trzech rezydencji prezydenckich: Centrum na Helu, dworku w Ciechocinku oraz zamku w Wiśle.

Każde z tych miejsc pełni funkcję reprezentacyjną, ale również stanowi przestrzeń do odpoczynku i pracy z dala od Warszawy. To udogodnienie ma zapewnić możliwość sprawowania urzędu niezależnie od lokalizacji, ale także daje dostęp do chronionej i w pełni przygotowanej infrastruktury.

Jazda tylko z kierowcą

Wraz z objęciem urzędu Karol Nawrocki będzie musiał pożegnać się z jazdą samochodem jako kierowca. Z przyczyn bezpieczeństwa głowa państwa porusza się w limuzynie w kolumnie SOP. To standardowe rozwiązanie, mające na celu ochronę prezydenta przed potencjalnymi zagrożeniami. Nawet podróże prywatne odbywają się zgodnie z ustalonym protokołem, a prywatność prezydenta jest znacznie ograniczona.

Pełna transparentność majątkowa

Zgodnie z przepisami prawa, prezydent RP ma obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Będą one publiczne i dostępne do wglądu, co ma służyć przejrzystości życia publicznego i zaufaniu obywateli. Karol Nawrocki, podobnie jak jego poprzednicy, będzie musiał ujawniać swoje dochody, składniki majątku, posiadane nieruchomości i inne elementy majątkowe, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.