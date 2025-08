– Listopad 2024 roku, to wówczas rozpoczęliśmy wspólną, obywatelską drogę do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Tysiące przejechanych kilometrów, setki spotkań, niezliczona ilość rozmów oraz uścisków dłoni z Polakami – przypomniał Nawrocki. – To dopiero początek, jutro zaczynamy nowy rozdział w historii naszej ukochanej Polski.