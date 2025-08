„Lot inauguracyjny (...) odbędzie się 27 października 2025 roku. Nowa trasa zapewni bezpośrednie i wygodne połączenie między Polską, a jednym z najpopularniejszych nadmorskich kierunków w Afryce Północnej” - poinformował przewoźnik w komunikacie.

Zwrócił uwagę, że położony w południowym Maroku nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego Agadir słynie z ponad 300 słonecznych dni w roku, szerokich piaszczystych plaż oraz bogatego życia kulturalnego. Miasto położone jest w pobliżu Gór Atlas oraz Sahary.

Jak zaznaczyła linia, w sezonie zimowym 2025/2026 Wizz Air planuje obsługiwać z Polski niemal 200 tras do 28 krajów.

Wizz Air jako jedyny zapowiedział loty z Warszawy do Agadiru w sezonie zimowym. Od października linia będzie latała do tego marokańskiego miasta również z Katowic. Loty do Agadiru obecnie obsługuje z Polski też Ryanair - z Krakowa oraz Wrocławia.

Z Warszawy w sezonie zimowym będzie można wybrać się również do Marrakeszu. 29 października br. takie połączenie otworzą Polskie Linie Lotnicze LOT. W swoim systemie transakcyjnym ma ją również Wizz Air.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza. Zgodnie z danymi firmy, dysponuje ona flotą 237 samolotów Airbus A320 i A321; obsługuje ponad 830 tras i prawie 200 kierunków w ponad 50 krajach. Ma również 33 bazy w 16 krajach. W 2024 r. przewiozła łącznie 62,8 mln pasażerów. W Polsce Wizz Air obsługuje loty z 11 lotnisk (5 z nich to bazy), ma ponad 180 tras do 28 krajów i 35 samolotów. Od 2004 roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 130 milionów pasażerów podróżujących z i do Polski. (PAP)

bpk/ malk/