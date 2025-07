Stabilizacja na rynku budowlanym

Od II połowy 2024 roku rynek budowlany wykazuje wyraźne oznaki stabilizacji. Stoją za tym takie czynniki jak malejąca inflacja, stopy procentowe w trendzie spadkowym oraz stabilne ceny materiałów i usług budowlanych - wskazano w raporcie.

Według jego autorów w nadchodzących kwartałach można się spodziewać wzrostu kosztów budowy domu, ale w przewidywalnym tempie. „Inwestorzy indywidualni powinni jednak wciąż monitorować dostępność ekip budowlanych i ceny usług, które pozostają istotnym czynnikiem presji kosztowej” - zaznaczyli.

Koszt budowy domu będzie rósł, ale wolniej

Jak szacują eksperci Extradom.pl na podstawie przeprowadzonej analizy, koszty budowy domów nadal będą rosnąć, ale wzrost będzie zbliżony do poziomu inflacji.

„Najbardziej wrażliwymi pozycjami kosztowymi pozostają wykończenie wewnętrzne i budowa do stanu surowego, ze względu na duży koszt i wysoki nakład pracy ekip budowlanych. Sektor budownictwa jednorodzinnego zmierza jednak w stronę większej przewidywalności i stabilności. Dla inwestorów indywidualnych oznacza to szansę na racjonalne i spokojne planowanie budowy. Dla deweloperów i doradców finansowych to z kolei moment na dostosowanie ofert i strategii sprzedażowej do nowej, bardziej stabilnej rzeczywistości” – wskazał Wojciech Rynkowski z portalu Extradom.pl.

Według kalkulacji Extradom.pl w IV kwartale br. średnia cena postawienia domu o powierzchni 100 m kw. w stanie surowym otwartym (kalkulacja nie bierze pod uwagę cen warszawskich) wyniesie 197 662 zł. W pierwszym kwartale 2026 roku osiągnie 200 223 zł, w drugim - 202 784 zł, a w trzecim - 205 345 zł.

Raport kosztów budowy domu

Jak wynika z raportu, w latach 2021–2025 wzrosty cen na rynku nieruchomości dotknęły zarówno rynek deweloperski jak i budownictwo indywidualne. Było to widoczne zwłaszcza w największych miastach Polski.

„Skalę wzrostu cen na rynku mieszkaniowym można określić mianem bezprecedensowego boomu. Wyraźnie przewyższył on tempo wzrostu kosztów budowy domów jednorodzinnych. Koszt budowy domu jednorodzinnego wzrósł w tym czasie średnio o około 45–50 proc. (przy relatywnie równomiernym tempie wzrostu i stabilizacji po 2023 r.), natomiast ceny mieszkań w siedmiu największych miastach Polski (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Katowicach) wystrzeliły nawet o 80–100 proc.” - wskazano w raporcie.

Drogie działki pod budowę domu

Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów portalu Extradom.pl wynika, że w przypadku budownictwa jednorodzinnego jedną z największych barier dla jego rozwoju stał się dynamiczny wzrost cen działek budowlanych, szczególnie w gminach przylegających do największych miast. Wysokie zainteresowanie napędzane wcześniejszym boomem inwestycyjnym i programem „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” – stworzyło tam lokalne „bańki cenowe”. W wielu lokalizacjach ceny działek w ciągu kilkunastu miesięcy wzrosły nawet o 20–40 proc.

„Może to ograniczyć napływ nowych inwestorów na rynek budownictwa indywidualnego i zwiększyć presję na realizację mniejszych, bardziej kompaktowych projektów domów. W wielu regionach można zaobserwować dziś rosnące zainteresowanie działkami w nieco gorszych lokalizacjach (np. położonych dalej od infrastruktury), co oczywiście niekorzystnie wpływa na jakość planowanych inwestycji i komfort życia przyszłych właścicieli” – stwierdził Rynkowski.

Jak wskazali autorzy raportu, w 2025 roku największą popularnością cieszą się kompaktowe domy parterowe o powierzchni od 80 do 110 m kw. (PAP) gkc/ malk/