Po zakończeniu spotkania, Nawrocki powiedział dziennikarzom, że rozmawiał z Hołownią m.in. o 6 sierpnia kiedy przed Zgromadzeniem Narodowym złoży przysięgę prezydencką oraz o inicjatywach ustawodawczych, które zamierza złożyć po objęciu urzędu.

Prezydent elekt o planach ustawodawczych. Centralny Port Komunikacyjny i propozycje rolne

Podkreślił, że spotkanie z marszałkiem Sejmu było bardzo udane. Dodał, że dyskusja dotyczyła też rzeczy, która bardzo go interesuje, czyli „nowej ustawy medialnej”, w sprawie której ma nadzieję współpracować z parlamentem.

Na pytanie o projekty ustaw, które złoży jako pierwsze po objęciu urzędu, prezydent elekt odpowiedział, że przyjdzie czas na mówienie o konkretach. Dodał jednak, że nie będzie zaskoczeniem, że będą to projekty, które zapowiadał w kampanii wyborczej. - Będzie to ustawa dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego, w pierwszym miesiącu (prezydentury) zajmę się także propozycjami rolnymi. Wierzę, że uda się też w sposób konkretny przygotować rozwiązania podatkowe, a więc rozpocznę realizację kontraktu podatkowego - powiedział Nawrocki.

Dodał, że „będzie z pełną konsekwencją realizował »Plan 21« dla Polski, który uzyskał w wyborach 10,5 mln głosów”. - Już w sierpniu wyjdę z inicjatywami ustawodawczymi, ale będzie to pewien, kilkumiesięczny cykl konkretnych propozycji - zapowiedział Nawrocki.

Prezydent elekt pytany był również, czy spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Nawrocki odparł, że sądzi, iż takie spotkanie z szefem rządu - z którym, jak zauważył, spotkał się już na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - będzie konieczne.

- Więc oczywiście nie wykluczam takiego spotkania. Choć nie możecie być też państwo zdziwieni tym, że wcale nie śpieszę się do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, którego konsekwentnie uznaję za najgorszego premiera po roku 1989. Ale Polacy oczekują tego, że prezydent z premierem będą rozmawiać i będą współpracować w sprawach, które są ważne dla naszej narodowej wspólnoty - powiedział Nawrocki.

Spotkanie Nawrockiego z Hołownią o organizacji Zgromadzenia Narodowego

Kancelaria Sejmu we wpisie na platformie X przekazała, że tematem rozmowy Nawrockiego i Hołowni była organizacja i przebieg Zgromadzenia Narodowego zwołanego na 6 sierpnia 2025 r. w celu odebrania przysięgi od prezydenta elekta, jak również przyszłe relacje prezydenta elekta z Sejmem.

„Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił uwagę na fakt, że od listopada 2024 r. wszystkie projekty ustaw wnoszone do Sejmu przez prezydenta RP, posłów, Senat oraz grupy obywateli są poddawane 30-dniowym konsultacjom on-line, co stwarza obywatelkom i obywatelom znakomitą przestrzeń do wypowiedzenia się na temat proponowanych rozwiązań” - czytamy we wpisie Kancelarii Sejmu.

Ponadto, jak napisano, „marszałek Sejmu zwrócił uwagę na konieczność przyjęcia w najbliższym czasie wielu ważnych ustrojowo ustaw, w tym dotyczących praworządności, a także radiofonii i telewizji”.

Jak zaznaczono, marszałek Sejmu i prezydent elekt poruszyli również problematykę związaną ze stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwem państwa. Według relacji, marszałek Sejmu wskazał na strategiczne znaczenie aktywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz wsparcia dla aspiracji europejskich Ukrainy. (PAP)