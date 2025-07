Wtorkowe spotkanie prezydenta elekta Karola Nawrockiego z klubem PiS ma się rozpocząć o godz. 19. - To będzie wyjazdowe posiedzenie klubu. Gdzie? Tego nam jeszcze nie powiedzieli - przyznał jeden z parlamentarzystów PiS w rozmowie z PAP.

Rozmowy o współpracy prezydenta z parlamentem i planach legislacyjnych

PAP potwierdziła doniesienia Polsat News, że spotkanie ma się odbyć w podwarszawskim Sękocinie.

Według wcześniejszych informacji PAP z klubu PiS, spotkanie będzie miało formę „wzajemnego podziękowania”: klubowi PiS za wsparcie dla Nawrockiego w czasie kampanii prezydenckiej, a także Nawrockiemu za współpracę z klubem.

Poseł Radosław Fogiel pytany przez PAP, czego oczekuje po dzisiejszym spotkaniu z Nawrockim powiedział, że po zwycięskich wyborach posłowie PiS chcieli mieć okazję, „by spotkać się z prezydentem elektem, pogratulować mu zwycięstwa i podziękować, że zdecydował się wystartować w wyborach”. - Zapewne podczas dzisiejszego spotkania będziemy rozmawiać o współpracy klubu parlamentarnego PiS i Sejmu z nowym prezydentem - zaznaczył Fogiel.

PIT 0 proc. dla rodzin i wyższa kwota wolna. Propozycje prezydenta elekta

Według niego, jednym z głównych tematów spotkania będą prawdopodobnie plany legislacyjne prezydenta Nawrockiego. Podczas kampanii wyborczej zapowiadał on m.in. powrót do początkowej wersji projektu CPK, podniesienie drugiego progu podatkowego, czy PIT 0 proc. dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci - przypomniał Fogiel.

Według innego rozmówcy PAP z klubu PiS, parlamentarzyści będą na pewno rozmawiać z Nawrockim o „kwestii wyższej kwoty wolnej od podatku, bo rząd obiecywał podniesienie tej kwoty". "Widzimy, że rząd słowa nie może dotrzymać, więc też pan prezydent będzie chciał na pewno pomóc” - podkreśla źródło PAP.

- To jest naturalne, że prezydent musi współpracować z parlamentarzystami w procesie legislacyjnym, bo parlamentarzyści przegłosowują ustawy, które pan prezydent przedkłada czy podpisuje - dodał polityk. Jak ocenił, rozmowy będą „niezwykle merytoryczne” i będą dotyczyły współpracy w stanowieniu prawa.

Według tego źródła, na spotkaniu z Nawrockim pojawi się cały klub parlamentarny PiS. Jak dodał rozmówca PAP, Nawrocki ma podziękować „każdemu, kto był zaangażowany w kampanię z racji politycznej”. - Podejrzewam, że zawsze słowo „dziękuję” jest dobrze odbierane i pewnie padnie - dodało źródło.

Eksperckie konsultacje Nawrockiego z posłami i liderami środowisk

Przyszły szef Kancelarii Prezydenta RP, obecnie poseł PiS Zbigniew Bogucki przekazał PAP, że na spotkaniu pojawią się „tematy dotyczące tego, jak w przyszłości realizować dobre sprawy dla Polski”. Dopytany, czy Nawrocki porozmawia z politykami PiS na temat propozycji legislacyjnych dotyczących kwestii gospodarczych, jak obniżenie progu podatkowego, Bogucki podkreślił, że „te działania będą podejmowane i pomysły (Nawrockiego) są już wdrażane, przekładane na konkretne rozwiązania legislacyjne”.

- Myślę, że to spotkanie takie ogólne jest zbyt szerokie. Pan prezydent spotyka się z poszczególnymi posłami, przedstawicielami różnych środowisk, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. Z tymi, którzy są specjalistami w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, w kwestiach obronności, energetycznych, emerytalnych, rozwojowych - przekazał Bogucki. Jak dodał, te spotkania „już się odbywają, mają bardziej charakter ekspercki po to, żeby jak najszybciej przekuwać to na język ustaw, wychodzić z inicjatywą prezydencką”.

Zapytany, czy prezes Jarosław Kaczyński pojawi się na spotkaniu, Bogucki zauważył, że Kaczyński jest „liderem naszego środowiska”. „Więc jestem przekonany, że pan prezes będzie na tym spotkaniu” - dodał.

O udział w spotkaniu PAP zapytał także przyszłego wiceszefa Kancelarii Prezydenta, posła PiS Adama Andruszkiewicza. Jak podkreślił, podczas spotkania pojawi się w roli osoby reprezentującej bardziej prezydenta, niż klub PiS. - Przyjęcie funkcji wiceszefa Kancelarii Prezydenta obliguje mnie naturalnie do pracy na rzecz pana prezydenta elekta Karola Nawrockiego, co jest oczywiście wielkim zaszczytem, więc absolutnie będę skupiony na pracy w kancelarii - zaznaczył.

1 czerwca, w II turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc.

W Monitorze Polskim opublikowano w sobotę postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta RP. Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia. (PAP)