Mimo że w reakcji na działania administracji Donalda Trumpa pojawiło się w Europie wiele deklaracji dotyczących wzmocnienia europejskiego sektora IT i przyspieszenia współpracy na rzecz suwerenności UE w tym strategicznym segmencie, zwłaszcza AI i tworzenia własnych wielkich modeli językowych, dynamika zmian w Krakowie jest taka, że Amerykanie nadal umacniają swą pozycję, a ich rola w ekosystemie innowacji napędzanych AI i kreujących nowe zastosowania sztucznej inteligencji, jeszcze wzrosła.

Co istotne – zagraniczne, głównie amerykańskie, firmy rekrutują co roku lwią część studentów kierunków informatycznych kończących krakowskie uczelnie. Obecnie kierunki takie kończy pod Wawelem niespełna 3 tys. osób rocznie. Wedle raportu już po około trzech latach pracy programista średniego szczebla zarabia średnio 4 tys. euro, czyli 17 tys. zł. Płace uległy w ostatnim czasie stabilizacji, zmniejszyła się też fluktuacja kadr (w 2024 r. 8 proc. pracowników dobrowolnie odchodziło z firm, zapewne dlatego, że dostało lepsza ofertę, obecnie ten odsetek zmalał do 6 proc.)

Kraków hubem (amerykańskiej) AI

W Krakowie pracuje już ponad 15 proc. wszystkich informatyków zatrudnionych w Polsce (62 tys. spośród 410 tys.). Sektor stale się rozwija – w ostatnim roku swoje biura w Krakowie otworzyło 15 nowych międzynarodowych firm IT, większość rekrutuje specjalistów. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w ostatnich latach dynamiczny wzrost ilościowy przeistoczył się w jeszcze dynamiczniejszy rozwój jakościowy:

Z jednej strony - centra stworzone od początku jako ośrodki rozwoju IT stały się ośrodkami rozwoju najnowszych technologii i zaawansowanego oprogramowania napędzanego AI.

Z drugiej strony – podmioty założone wcześniej jako centra globalnych usług biznesowych (finansowych, księgowych, HR-owych) przekształcają się w supernowoczesne centra innowacji IT i z tego względu rekrutują do swych zespołów coraz więcej specjalistów z tego obszaru.

- Znaczenia nabiera znajomość coraz bardziej niszowych obszarów technologicznych, w szczególności w dziedzinach takich jak AI i cyberbezpieczeństwo. Równie istotna jest mocna specjalizacja sektorowa i bardzo głęboka wiedza związana ze strategicznymi branżami, jak telekomunikacja, bankowość czy sektor lotniczy - komentuje Michał Piątkowski, prezes MOTIFE, krakowskiej firmy rekrutacyjno-konsultingowa, która od blisko dekady pomaga międzynarodowym firmom technologicznym budować i skalować zespoły IT w Polsce. Jak wyjaśnia, Kraków staje się centrum sztucznej inteligencji, w którym duże firmy, jak IBM, Google, czy Cisco, opracowują zaawansowane produkty i rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, ale także budują w ten sposób lokalną pulę talentów.

- Z kolei liczne start-upy napędzają innowacje, a uniwersytety rozszerzają swoje programy nauczania o kursy skoncentrowane na sztucznej inteligencji, aby wspierać rozwijający się ekosystem miasta. Cieszy fakt, że samorząd coraz aktywniej wspiera ten bardzo pozytywny i przyszłościowy proces – uzupełnia Michał Piątkowski. Jak czytamy w raporcie, pod Wawelem działa już ponad 50 start-upów AI, dochodzą do tego liczne centra R&D rozwijające technologie sztucznej inteligencji. AGH uruchamia właśnie - przy Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet - swoją Fabrykę AI, czyli drugie w Polsce (obok poznańskiego) centrum obliczeń wysokiej wydajności dedykowane AI. To strategiczna inwestycja dla całej Polski i Europy.

- Kraków nie jest już tylko centrum dostarczania usług, ale miejscem rozwoju strategicznych kompetencji oraz innowacji opartych na zrozumieniu celów i potrzeb, a nie tylko perfekcyjnej znajomiści technologii – wyjaśnia Przemysław Roth, przewodniczący ASPIRE.

Najwięksi pracodawcy IT w Krakowie: Ameryka, Europa, Polska

Liderem wśród pracodawców IT w Krakowie pozostał Comarch z zespołem liczącym 2550 specjalistów (ogółem polska firma zatrudnia ponad 3 tys. osób), ale po piętach depczą mu amerykańscy giganci: znany m.in. z rozwoju autonomicznych pojazdów Aptiv (2100 z 3650 pracowników stanowią inżynierowie IT) i potentat technologii sieciowych Cisco (2100 specjalistów IT na 2910 pracowników ogółem). Tuż za podium znalazła się (także amerykańska) Motorola Solutions działająca pod Wawelem najdłużej ze wszystkich inwestorów zagranicznych w tym sektorze (1750 specjalistów IT na 2550 pracowników ogółem). Piąte miejsce zajęła również firma z USA: EPAM Systems (1700 specjalistów wśród 1950-osobowej załogi).

Pierwszą dziesiątkę największych pracodawców IT w kluczowym na świecie ośrodku nowoczesnych globalnych usług dla biznesu (GBS) dopełniają: HCL z Indii (1450 specjalistów), Capgemini z Francji (1250), HSBC z Wielkiej Brytanii (1250). Sabre z USA (1050) o UBS ze Szwajcarii (1000). Jak widać, aż dziesięciu pracodawców w Krakowie zatrudnia 1000 lub więcej specjalistów IT, a dwudziestu – powyżej 500. W pierwszej trzydziestce jest 12 firm z USA, a łącznie amerykańskie podmioty gromadzą w swych szeregach 40 proc. wszystkich specjalistów IT. Dla porównania, firmy z Europy zatrudniają 33 proc. specjalistów IT w stolicy Małopolski.

