Dwa ważne projekty ustaw dla psychologów i psychoterapeutów

W środę 9 lipca 2025 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów: rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów, a także poselskiego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym.

Projekt pierwszej ustawy został skierowany do komisji polityki społecznej i rodziny oraz do komisji zdrowia, a drugi projekt do komisji zdrowia.

Podczas dyskusji nad projektami poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz złożył wnioski o odrzucenie obu w pierwszym czytaniu. Posłowie koalicji rządzącej wnioskowali o skierowanie projektów do komisji.

Propozycja ustawy o zawodzie psychologa przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu uporządkowanie dotychczasowego stanu prawnego – obecna ustawa z 2001 r. w praktyce nie funkcjonuje z powodu licznych wad. Resort podkreśla, że samorząd psychologów nigdy się nie ukonstytuował, a przepisy okazały się nieskuteczne.

Psycholodzy potrzebują zmian w przepisach

Główne założenia ustawy to m.in.: wprowadzenie definicji świadczeń psychologicznych wypracowanej przez środowiska zawodowe psychologów, określenie zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz prowadzenia Rejestru Psychologów, utworzenie samorządu zawodowego psychologów, nadzór ministra właściwego ds. pracy nad samorządem, obowiązek uchwalenia Kodeksu etyki zawodowej.

– Wszystko to wprowadzamy po to, żeby zagwarantować jak najwyższą jakość udzielanych świadczeń, zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze wsparcia psychologicznego i zabezpieczyć interesy samych psychologów i psycholożek – przedstawiała projekt w Sejmie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że środowisko psychologów od początku było zaangażowane w tworzenie nowych przepisów.

– Nie tworzyliśmy tego projektu na zasadzie, że coś nam się wydaje. Nie, zaprosiliśmy do pracy ekspertów – tych, którzy najlepiej znają temat, którzy najlepiej znają materię i specyfikę zawodu psychologa – wyjaśniła ministra.

Czesław Hoc z klubu Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że uregulowanie zawodu psychologa jest potrzebne, jednak projekt w obecnej formie wymaga poprawek.

Psychoterapeuta - zawód nieuregulowany

Poselski projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty wpłynął do Sejmu w lutym br. Przedstawiło go wspólnie 120 posłów KO, Lewicy, PSL-TD i Polski 2050-TD. Nad treścią projektu pracowali przedstawiciele społeczności psychoterapeutów w Polsce.

W konsultacjach społecznych wzięło udział 7575 uczestników, zgłoszono do niego ponad 30 tysięcy uwag. Za odrzuceniem projektu opowiedziały się m.in.: Porozumienie Rezydentów OZZL, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Lekarska. Zdaniem samorządu lekarskiego nie gwarantuje on standardów bezpieczeństwa i jakości dla pacjentów.

W międzyczasie poparcie dla projektu wycofali niektórzy posłowie, m.in. Katarzyna Ueberhan z Lewicy.

Założenia projektu przedstawiła w środę podczas pierwszego czytania posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Golbik.

– Psychoterapeuci powinni stać się zawodem zaufania publicznego. Warto pamiętać, że dziś funkcjonujemy w próżni prawnej. Nie mamy zawodu psychoterapeuty, a zarazem oczekujemy od psychoterapeutów, że będą dochowywali tajemnicy w swoich gabinetach, że z należytą starannością będą wykonywać swoje działania – powiedziała posłanka.

Dodała, że obecnie osoba korzystająca z usług psychoterapeuty nie ma możliwości zaskarżenia źle prowadzonej psychoterapii i należy to zmienić.

Projekt zakłada m.in. utworzenie centralnego rejestru psychoterapeutów, objęcie tajemnicą zawodową i odpowiedzialność dyscyplinarną. Przewiduje też, że osoba, która będzie chciała prowadzić praktykę psychoterapeutyczną, nie będzie musiała mieć ani wykształcenia medycznego, ani psychologicznego. Do prowadzenia praktyki miałoby wystarczyć 1200 godzin odbytego szkolenia.

Propozycje te skrytykowała podczas dyskusji m.in. posłanka PiS Katarzyna Sójka.

– Brak szczegółowych standardów kształcenia, certyfikacji i nadzoru. To powinno być skrupulatnie przeanalizowane – zaznaczyła. (PAP) akar/ mir/ joz/