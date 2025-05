Zawód psychologa. Jakie zmiany zakłada projekt?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliło w ocenie skutków regulacji, że aktualne przepisy o zawodzie psychologa nie są stosowane ze względu na liczne wady prawne i legislacyjne.

Poza tym - jak wskazał resort - są niezgodne z prawem europejskim, bo nie przewidują możliwości odbycia stażu adaptacyjnego lub przeprowadzenia testu umiejętności w ramach procedury uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ograniczają też formy prowadzenia prywatnej praktyki psychologicznej jedynie do indywidualnej działalności gospodarczej i do spółki partnerskiej.

Projekt zakłada wprowadzenie m.in. definicji świadczeń psychologicznych, określenie zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa, utworzenie samorządu zawodowego oraz procedury uznawania kwalifikacji zdobytych w państwach Unii Europejskiej.

Powstanie Rejestr Psychologów

Jak podało MRPiPS, jednym z kluczowych elementów ustawy jest zapewnienie, że tytułu zawodowego psychologa będą mogły używać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Powstanie także Rejestr Psychologów, do którego trafią wyłącznie osoby spełniające określone kwalifikacje.

Celem nowych przepisów jest podniesienie jakości świadczeń psychologicznych, zwiększenie bezpieczeństwa ich odbiorców oraz wzmocnienie pozycji zawodowej psychologów i psycholożek.

Projekt nie ingeruje w formy zatrudnienia psychologów, niezależnie od miejsca ich zatrudnienia.

Według propozycji MRPiPS za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie psychologii, prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie psychologii, prowadzenie działalności w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego psychologów, kierowanie przez psychologa pracą zawodową osób wykonujących zawód psychologa, sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu psychologów lub wykonywanie pracy na rzecz tego samorządu w zakresie realizacji jego zadań.

Odpowiedzialność dyscyplinarna i kary

W projekcie określone zostały przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej psychologów, co umożliwi zgłaszanie nieprawidłowości lub wnoszenie skarg do podmiotu ustawowo uprawnionego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec psychologów. Odpowiedzialność dyscyplinarna psychologów nie wyłącza odpowiedzialności przewidzianej w odrębnych przepisach.

Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu psychologa na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Obok tych kar można orzec dodatkowo zakaz wykonywania opieki na okres od roku do pięciu lat.

"Nowa ustawa ma fundamentalnie zmienić funkcjonowanie rynku świadczeń psychologicznych w Polsce, gwarantując, że osoby szukające pomocy trafiają w ręce kompetentnych i odpowiedzialnych specjalistów" - podkreśliło ministerstwo.