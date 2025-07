E-doręczenia w sprawach karnych

Nowe przepisy, które realizują działania deregulacyjne rządu, zakładają umożliwienie dwustronnej komunikacji elektronicznej z sądem. Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało nowelizację w tej sprawie, przekonuje, że zmiana ta ułatwi wykonywanie czynności procesowych, a także spowoduje odciążenie sądów oraz obniżenie kosztów i przyspieszenia prowadzenia spraw.

Wśród najważniejszych rozwiązań nowelizacji jest to, że prokurator, obrońca, pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym, a także Prokuratoria Generalna RP będą mogli wnosić do sądu pisma za pośrednictwem kont w sądowym Portalu Informacyjnym. Będzie to możliwe w postępowaniu karnym, a także w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w przypadku: wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, środków odwoławczych, odpowiedzi na środek odwoławczy i pism w postępowaniu odwoławczym.

E-doręczenia nadal dobrowolne

Wnoszenie w ten sposób pism do sądu będzie miało charakter dobrowolny. Nadal będzie istniała możliwość złożenia pisma na biurze podawczym lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Portal informacyjny coraz częściej wykorzystywany

Nowelizacja ma umożliwić również dokonywanie doręczeń pism przez umieszczenie ich treści w sądowym Portalu Informacyjnym – dla stron postępowania. To rozwiązanie ma również charakter dobrowolny, a wybór sposobu doręczeń będzie należał do strony.

Pismo wniesione za pośrednictwem Portalu Informacyjnego będzie musiało być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym, a w przypadku prokuratora – także zaawansowanym podpisem elektronicznym, wydawanym przez prokuraturę. Poprzez Portal Informacyjny możliwe będzie również doręczanie przez sądy treści orzeczeń i zarządzeń.

Nowelizacja zakłada też uznanie kosztów deportacji zatrzymanych osób do wydatków Skarbu Państwa. Chodzi o to, że niektóre z państw, z którymi Polska nie ma umowy o ekstradycji, nie współpracują w postępowaniu deportacyjnym, jeśli mają ponosić koszty deportacji. W rezultacie ścigana osoba pozostaje bezkarna. To rozwiązanie będzie miało charakter dobrowolny, uzależniony od wagi sprawy.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do prac Senatu. (PAP) nno/ par/