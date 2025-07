Szef MSWiA zorganizował w Budzisku wspólną konferencję prasową z ministrem spraw wewnętrznych Litwy Władysławem Kondratowiczem w związku z przywróceniem od 7 lipca przez Polskę czasowych selektywnych kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Będą one obowiązywały przez 30 dni, ale rząd nie wyklucza, że może przedłużyć ten okres.

Kontrole na polskich granicach zgodne z prawem UE i kodeksem Schengen

„W nocy z niedzieli na poniedziałek wprowadzamy kontrole graniczne na tych granicach. Dzieje się to w zgodzie z unijnymi przepisami i kodeksem granicznym Schengen” - powiedział na konferencji minister Siemoniak.

Podkreślił, że o fakcie wprowadzenia kontroli informował unijnego komisarza odpowiedzialnego za ochronę granic Magnusa Brunnera. Jak relacjonował szef MSWiA, Brunner przyjął argumenty strony polskiej. „Powodem tej decyzji jest wspólny problem, który mamy jako Litwa, Polska, Unia Europejska, to jest walka z nielegalną migracją” - tłumaczył Siemoniak.

Jeśli Niemcy zniosą kontrole, to zniesie i Polska

Minister mówił też, że jeśli Niemcy zniosą swoje kontrole na granicy, to strona polska też nie będzie widzieć powodów, by kontrolować wjeżdżających z tego państwa. „Jeśli Niemcy zniosą swoje kontrole, które, przypomnę prowadzą od października 2023 r., my też nie będziemy widzieć powodów do tego, aby kontrolować wjeżdżających z Niemiec” - wskazał szef MSWiA.

Wilno nie planuje kontroli granicy litewsko-polskiej

Szef MSW Litwy poinformował z kolei, że to państwo "nie planuje przywrócenia kontroli granicznych". "Niemniej jednak nasze siły, czyli funkcjonariusze nie tylko straży granicznej, ale i policji będą ściśle współpracować" - zaznaczył.

Pytany, czy będą wspólne patrole polsko-litewskie na granicy, odpowiedział, że nie są one przewidywane. "Każda strona ma swoje zadania i je będzie wykonywać" - dodał.

Za kontrole na granicy z Litwą odpowiada Podlaski Oddział Straży Granicznej. Będzie je realizował we współpracy z policją oraz 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej. W kontrolach mają także uczestniczyć m.in. Inspekcja Transportu Drogowego i KAS.

Granica z Litwą ma 104 km długości. Kontrole będą prowadzone łącznie w 13 miejscach. Trzy z nich to przejścia graniczne, w tym drogowe: w Budzisku i Ogrodnikach oraz kolejowe w Trakiszkach. Tam kontrole będą się odbywać w sposób ciągły, przez całą dobę.

Pozostałe 10 miejsc gdzie będzie można przekraczać granicę, będą to tzw. miejsca kontroli doraźnej, z których np. będą mogli korzystać rolnicy czy lokalni mieszkańcy. W miejscach tych ma być SG i terytorialsi.

Ważne We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o przywróceniu kontroli na granicy z Niemcami i z Litwą. Wyjaśnił, że jest to konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów.

Komendant główny SG gen. dyw. Robert Bagan informował, że na granicy z Niemcami wytypowano 52 miejsca prowadzenia kontroli granicznej, w 16 miejscach będą prowadzone tam kontrole stałe. Na granicy z Litwą wytypowano 13 miejsc prowadzenia kontroli, z czego w dwóch miejscach będą prowadzone kontrole stałe.