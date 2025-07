We wtorek szef rządu poinformował o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Wyjaśnił, że jest to konieczne, aby zredukować niekontrolowane przepływy migrantów. Tego samego dnia szef klubu PiS Mariusz Błaszczak stwierdził, że "państwo Tuska abdykowało, jeżeli chodzi o sytuację, jaka ma miejsce na granicy z Niemcami"; ocenił, że działania rządu są spóźnione i niewystarczające.

Premier Tusk: Musimy ograniczyć niekontrolowaną migrację

W środowym wpisie na platformie X premier ocenił, że "im bardziej państwo polskie odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowane przez PiS, Konfederację i ich bojówki". "Wpierw wpuścili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając na wizach, a teraz próbują sparaliżować naszą Straż Graniczną. Nie pozwolimy na to" - napisał Tusk.

W nawiązaniu do tego wpisu, b. premier Mateusz Morawiecki (PiS) napisał na platformie X: "Im bardziej Donald Tusk odzyskiwał kontrolę na granicach, tym bardziej rosła liczba +inżynierów+ na polskich ulicach".

We wtorek Tusk podkreślił, że wprowadzenie czasowych kontroli jest konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów. Dodał, że powodem decyzji była odmowa zachodniego sąsiada „wpuszczania na swój teren - inaczej niż było to przez ostatnich 10 lat - migrantów, którzy z różnych kierunków zmierzają do Niemiec, ubiegając się na przykład o azyl, czy innego typu status”.

Czasowe kontrole mogą zostać przedłużone, jeżeli Niemcy przedłużą kontrole na granicy z Polską - zapowiedział premier. „O tej decyzji powiadomiliśmy zainteresowane państwa” - dodał Tusk.

Kontrole na granicach. Morawiecki i Błaszczak ostro krytykują decyzję rządu

Zdaniem Błaszczaka, działania rządu są spóźnione, ponieważ Niemcy już w październiku ub. roku wprowadziły kontrolę na granicy z Polską. Błaszczak podkreślił we wtorek, że sytuacja wymaga też dalej idących działań. Zapowiedział złożenie projektu ustawy o czasowym zakazie wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP oraz poinformował, że PiS wróci do akcji zbierania podpisów pod obywatelskim referendum w sprawie odrzucenia paktu migracyjnego.

Błaszczak przekazał też, że posłowie PiS rozpoczynają objazd polskiej granicy z Niemcami. Dodał, że liderzy PiS będą przeprowadzali kontrolę w oddziałach Straży Granicznej.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Zgodnie z zapisami rozporządzenia kontrola graniczna osób zostanie przywrócona od 7 lipca 2025 r. do 5 sierpnia 2025 r. na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec i z Republiką Litewską. (PAP)