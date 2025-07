Uruchomiony został odcinek metra na trasie Dworzec Gdański – Młociny. Na wyłączonym odcinku działa komunikacja zastępcza – poinformował we wtorek po posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Naprawa urządzeń na południowym odcinku metra potrwa co najmniej kilkanaście godzin.

„Ze względów bezpieczeństwa technicy mogli wejść do miejsca, gdzie wybuchł pożar, dopiero po zakończeniu akcji strażaków. Uszkodzenia są poważne. Zakładamy, że naprawa urządzeń do sterowania ruchem pociągów na południowym odcinku metra potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Potem czeka nas kilka godzin testów – chcemy mieć pewność, że cały system poprawnie zadziała i nic nie zagrozi bezpieczeństwu pasażerów” – poinformował Trzaskowski we wpisie na X.

Jak kursują pociągi w M1 po pożarze? Co z komunikacją zastępczą?

Pociągi linii M1 na trasie Dworzec Gdański – Młociny kursują co około 6 minut. Na wyłączonej części pierwszej linii metra, na trasie Dw. Gdański–Kabaty, kursuje tymczasowa komunikacja zastępcza.

Na odcinku Plac Wilsona – Os. Kabaty kursuje zastępcza linia autobusowa na trasie: pl. Wilsona – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Batorego – al. Niepodległości – al. Wilanowska – Metro Wilanowska – Rolna – Harcerzy Rzeczypospolitej – al. KEN – Os. Kabaty.

Na odcinku Metro Marymont – Wyścigi kursuje zastępcza linia tramwajowa na trasie: Metro Marymont – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Puławska – Wyścigi.

Pożar w metrze: wszystko wskazuje na usterkę techniczną

Drugi raz sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zbierze się o godzinie 14.00. „Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że była to awaria techniczna, wstępnie wykluczono udział osób trzecich” – powiedziała PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Dodała, że wszystkie służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem ruchu pociągów metra.

Na miejscu pracują stołeczni policjanci. „Prowadzimy czynności wraz z innymi służbami i dbamy o bezpieczeństwo pasażerów z uwagi na natężony ruch pieszy i kołowy” – przekazała na X Komenda Stołeczna Policji.

Problemy też w Punktach Obsługi Pasażerów na stacjach metra

Problemy są też w Punktach Obsługi Pasażerów. „Z przyczyn technicznych Punkt Obsługi Pasażerów na stacji metra Centrum jest obecnie nieczynny” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W punktach Metro Dw. Wileński, Metro Politechnika, Metro Bemowo, Metro Imielin możliwa jest sprzedaż biletów, pozostałe usługi są niedostępne.

W punktach zlokalizowanych na stacjach Metro Ratusz-Arsenał oraz Metro Służew możliwe jest jedynie uzyskanie informacji.

„Punkty Obsługi Pasażerów Grochowska, Dw. Centralny i Metro Młociny realizują wszystkie usługi” – przekazał ZTM.

Kiedy wybuchł pożar na stacji metra?

Straż pożarna otrzymała informację o zadymieniu na stacji metra Racławicka po północy. „Z jednego z pomieszczeń technicznych wydobywało się bardzo silne, gęste zadymienie” – powiedział PAP st. kpt. Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego KM PSP w Warszawie. Dodał, że w szczytowym momencie na miejscu pracowało 11 zastępów gaśniczych. W wyniku pożaru nie odnotowano osób poszkodowanych.

Po godz. 9 oficer prasowy KM PSP przekazał PAP, że pożar został wygaszony. Dodał również, że w jego wyniku uszkodzeniu uległy tunele kablowe i przewody, które zasilają infrastrukturę metra.