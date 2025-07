PMI, wskaźnik koniunktury w krajowym przetwórstwie, spadł w czerwcu do 44,8 pkt – podała obliczająca go firma S&P Global. W maju indeks był na poziomie 47,1 pkt. Oznacza to największy spadek od ponad półtora roku. Wartości poniżej 50 pkt wskazują na trendy recesyjne w przetwórstwie.

Nowe zamówienia i produkcja w dół – firmy przemysłowe ograniczają zatrudnienie