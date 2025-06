Prok. Adamiak uzasadniła na briefingu prasowym, że powstanie zespołu jest następstwem otrzymania przez prokuratora generalnego Adama Bodnara dwóch opinii sporządzonych przez dwóch biegłych.

Wybory prezydenckie 2025. Prokuratura Generalna ma dwie opinie biegłych

"To są dwie opinie niezależnych biegłych sporządzone niezależnie od siebie, w ramach których udzielono odpowiedzi na postawione przez prokuratora generalnego pytania. Te pytania mają zakres szeroki, obiektywny, nie odnoszą się tylko do jednego kandydata, tylko całościowo do procesu wyborczego, dlatego też mogą stanowić źródło dla działań podejmowanych przez prokuraturę" - stwierdziła rzeczniczka PG.

Biegły wskazuje konkretne komisje obwodowe

Dodała, że w opinii przygotowanej przez dr. hab. Jacka Hamana są wskazane konkretne obwodowe komisje wyborcze, „w których zachodzi bardzo wysokie albo wysokie prawdopodobieństwo błędów”. Doprecyzowała, że zespół, składający się z trzech prokuratorów, dokona analizy szczególnie dwóch tabel sporządzonych przez Hamana. Te informacje - tłumaczyła - po selekcji zostaną przekazane do prokuratur regionalnych, a te z kolei przekażą je do właściwych prokuratur okręgowych.