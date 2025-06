W poniedziałek Szłapka zorganizował na Facebooku live, podczas którego odpowiadał na pytania, które kierowali do niego widzowie. Rzecznik rządu był pytany m.in., dlaczego na konferencje prasowe rządu, nie jest zapraszana telewizja Republika. Szłapka odpowiedział, że we wtorek będzie organizował konferencję prasową, na którą zaprosi także przedstawicieli TV Republiki. "Myślę, że to będzie jakiś rodzaj nowego otwarcia" - stwierdził.

Zaznaczył jednak, że zależy mu na tym, żeby wszyscy przedstawiciele mediów, którzy będą obecni na konferencji szanowali pracę rządu. Jak podkreślił, na konferencję prasową "przychodzi się po to, żeby się czegoś dowiedzieć, a nie żeby ją +strolować+". Dodał, że on sam uczestniczył w wielu konferencjach prasowych z przedstawicielami TV Republiki i w tej kwestii "było różnie".

"Mam nadzieję, że jutro będziemy mogli normalnie współpracować. Będą pytania, będą odpowiedzi. Do zobaczenia" - dodał. Zapowiedział, że konferencje prasowe dla mediów będzie organizować cyklicznie, "przy okazji posiedzeń Rady Ministrów". "A czy częściej, to w zależności od sytuacji" - podkreślił.

Rząd będzie aktywniejszy na mediach społecznościowych

Rzecznik rządu był również pytany, co dokładnie planuje zmienić w komunikacji pomiędzy obywatelami a rządem. Szłapka odpowiedział, że zależy mu przede wszystkim na tym, żeby rząd prowadził komunikację bezpośrednią, czyli "taką wprost z obywatelami". Dlatego, jak mówił, będzie podejmować działania w kierunku tego, by rząd jak najwięcej korzystał z mediów społecznościowych.

Przekazał również, że zależy mu na tym, by rząd prowadził komunikację aktywną, czyli taką "żebyśmy mówili co robimy, co udało nam się osiągnąć, jakie mamy plany, a co jeszcze z różnych względów musi poczekać". "Nie zawsze się wszystko od razu udaje, dlatego zależy nam na tym, żeby każdy rozumiał, co się dzieje, jak wygląda ten proces" - wyjaśnił.

Priorytety rzecznika rządu

Szłapka zaznaczył, że wśród jego priorytetów jako rzecznika rządu będzie podejmowanie działań w celu walki dezinformacją w mediach, gdyż - jak ocenił - jest to bardzo poważny problem. "To jest coś, czym trzeba bardzo bezwzględnie, bardzo szybko i bardzo aktywnie walczyć" - mówił rzecznik rządu.

Sprecyzował, że tę walkę z będzie prowadził zarówno w mediach społecznościowych, jak i organizując "specjalne konferencje prasowe", które będą poświęcone dezinformacji, która - jak zaznaczył Szłapka - nie jest tylko problemem Polskim, ale jest problemem widocznym w całej Europie.

Co z kwotą wolną od podatku do 60 tys. zł? Rzecznik rządu odpowiada

Rzecznik był też pytany o to, kiedy zostanie wprowadzony w życie postulat z którym szła do wyborów Koalicja Obywatelska, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "My od tego zobowiązania nie odchodzimy na pewno" - zapewnił. Podkreślił jednak, że "to jest zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej, a nie całej koalicji, która tworzy rząd". "Takie rozwiązanie będzie przygotowane, mam nadzieję, że w najbliższym czasie. Na pewno do końca kadencji, takie rozwiązanie będziemy wprowadzać" - dodał.

Jedno z pytań dotyczyło tego, kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych. Szłapka stwierdził, że to pytanie nie powinno być skierowane do niego i powinien na nie odpowiedzieć prezes Narodowego Banku Polskiego i Rada Polityki Pieniężnej. Jak jednak zauważył, "wszyscy byśmy chcieli, żeby kredyty były tańsze". Zwrócił uwagę, że "inflacja spada", co wymagało dużo pracy i zaangażowania od rządu. Podkreślił, że RPP "powinna wziąć to pod uwagę". (PAP)