"Od samego początku bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby ograniczać, osłabiać potencjał rosyjskiej gospodarki. I w tym zakresie uważam, że polska prezydencja ma naprawdę bardzo poważne sukcesy. Przedłużyliśmy 15 pakietów sankcji, co było trudne. Pamiętamy blokadę z grudnia zeszłego roku ze strony Węgier. Przyjęliśmy 16. pakiet sankcji, przyjęliśmy sankcje indywidualne. Przygotowujemy teraz pakiet 17." - oświadczył Szłapka w Strasburgu.

Dodał, że nowy pakiet będzie uderzeniem w przemysł chemiczny, czyli możliwości produkcji amunicji oraz ma obejmować kolejne statki tzw. floty cieni. Rosja wykorzystuje te statki, by obchodzić międzynarodowe sankcje, które nakładają na rosyjską ropę limit cenowy. Dzięki temu Kreml sprzedaje ropę po cenach powyżej tego limitu i zarabia więcej. Transportem surowca zajmuje się ogółem ponad 600 statków, pływających pod banderami państw trzecich.

Flota cieni składa się ze starych, wysłużonych jednostek, w większości nieubezpieczonych, dlatego w przypadku np. wycieku ropy nikt nie ponosi odpowiedzialności. Stanowi to poważne zagrożenie również dla wód państw UE.

W 17. pakiecie, jak mówił w Strasburgu Szłapka, mają być też kolejne sankcje personalne. "Oczywiście z pakietami sankcji jest tak, że one muszą być przyjęte jednogłośnie, więc będziemy na ten temat pracować. Do tej pory się udawało, więc jestem optymistą" - podkreślił.

Minister powiedział też, że polska prezydencja w Radzie UE skupia się obecnie również na mapie drogowej odejścia od importu paliw kopalnych z Rosji.

"Po pierwsze, to nie są sankcje, tylko to jest polityka handlowa i w związku z tym tam nie ma jednomyślności, więc będzie łatwiej. Nie narażamy się tutaj na weto ze strony Węgier. Po drugie, krótkoterminowe kontrakty - do końca tego roku na giełdach europejskich nie będzie można zawierać takich krótkoterminowych kontraktów na zakup paliw kopalnych" - wyjaśnił.

Szłapka dodał, że długoterminowe kontrakty będą wygaszane do końca 2027 roku. "To jest poważne uderzenie w rosyjski potencjał gospodarczy. Także z tego punktu widzenia bezpieczeństwo Europy, ten priorytet polskiej prezydencji, jest na pewno realizowany" - podsumował.

Kraje UE w środę rozpoczęły prace nad 17. pakietem sankcji wobec Rosji. Ma objąć kolejnych 150 statków z rosyjskiej tzw. floty cieni. Wzmocnioną kontrolą eksportu zostaną objęte firmy m.in. z Turcji, Serbii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Będzie to drugi pakiet sankcyjny, nad którym prace w Radzie UE koordynować będzie polska prezydencja. 16. pakiet sankcyjny został przyjęty pod koniec lutego w związku z trzecią rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Projekt, przygotowany przez Komisję Europejską, będą musiały jednomyślnie zaakceptować kraje członkowskie UE.