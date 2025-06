Premier Donald Tusk w piątek ogłosił, że od 1 lipca - po zakończeniu polskiej prezydencji w Radzie UE - Adam Szłapka, zostanie rzecznikiem rządu. Wśród swoich najważniejszych przyszłych zadań Szłapka wymienił informowanie o sukcesach rządu oraz walkę z dezinformacją. Jak podkreślił, będzie odpowiedzialny za budowę zespołu komunikacyjnego i współpracę z ministrami.

Szłapka urodził się 6 grudnia 1984 roku w Kościanie. Ukończył politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

W polityce obecny jest od lat – najpierw jako radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w rodzinnym Kościanie, potem jako działacz organizacji obywatelskich: Młodego Centrum (młodzieżówka Unii Wolności) oraz stowarzyszenia Projekt: Polska. W 2011 roku dołączył do kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego jako ekspert. Związał się wtedy także z ruchem Nowoczesna, a od 2015 roku – przed pierwszym wyborem do Sejmu - został jego sekretarzem generalnym. Mandat poselski uzyskał trzykrotnie, w tym w 2023 r. z wynikiem 149 064 głosów. W listopadzie 2019 roku objął funkcję przewodniczącego partii.

W wyborach 2023 r. był "jedynką" poznańskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Otrzymał 149 064 głosów, co było trzecim najwyższym wynikiem w kraju. Wyprzedzili go jedynie Donald Tusk, na którego oddano 538 634 głosów i Jarosław Kaczyński, którego poparło 177 228 osób.

Jako poseł Szłapka pracował m.in. w Komisji ds. Służb Specjalnych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. 13 grudnia 2023 roku, w obecnym rządzie został ministrem do spraw Unii Europejskiej. Funkcję ministerialną sprawuje w KPRM - ostatnim z ministrów ds. UE, który pełnił swoje obowiązki w ramach struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych był Konrad Szymański. Po przeniesieniu teki ministra ds. UE do KPRM w 2019 r. za czasów rządów Mateusza Morawieckiego funkcja ta pozostała pod bezpośrednim nadzorem premiera także gdy po raz trzeci został nim Donald Tusk.

W pierwszych miesiącach urzędowania Szłapka reprezentował Polskę na posiedzeniach Rady do Spraw Ogólnych, a obecnie odpowiada za prace polskiej prezydencji w Radzie UE. Podczas publicznych wystąpień zapowiadał uproszczenie procedur parlamentarnych w zakresie raportowania działań rządu w polityce unijnej i mocniejsze zaangażowanie w dyskusję nad przyszłością budżetu Unii.

W wywiadach i publicznych wypowiedziach Szłapka konsekwentnie akcentował potrzebę silniejszej pozycji Polski w UE, wspierania Ukrainy oraz krytykował inicjatywy sprzeczne z prawem europejskim takie jak niemiecka propozycja wprowadzenia barier transportowych.

Za czasów gdy Koalicja Obywatelska była w opozycji Adam Szłapka jako lider Nowoczesnej angażował się w tematy dotyczące praworządności, wolności mediów i przejrzystości finansów publicznych. W kampanii parlamentarnej 2023 roku uczestniczył w licznych debatach młodzieżowych, promował aktywizację obywatelską i brał udział w działaniach profrekwencyjnych. (PAP)

