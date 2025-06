„W czerwcu 2025 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca” – podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Suchy komunikat mówi, że zarówno tzw. bieżący wskaźnik ufności, jak i wskaźnik wyprzedzający są w czerwcu na minusie, co oznacza, że odpowiedzi pesymistycznych jest więcej niż optymistycznych. Wskaźnik mówiący o ocenach obecnej sytuacji znalazł się na poziomie -9,3 pkt, o 5,2 pkt wyższym niż miesiąc wcześniej. Wskaźnik biorący pod uwagę przewidywania konsumentów na najbliższe 12 miesięcy wyniósł -4,6 pkt. To o 4,3 pkt więcej niż w maju.

Poprawa wskaźników ufności konsumenckiej: tak dobrego czerwca nie było od 2019 r.