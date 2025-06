W środę Karol Nawrocki, który wygrał wybory prezydenckie, odebrał uchwałę PKW o wyborze na urząd prezydenta RP. Kosiniak-Kamysz został zapytany w czwartek na konferencji prasowej, czy poczynił już jakieś kroki, żeby spotkać się i porozmawiać z prezydentem elektem.

Kosiniak-Kamysz gotowy, by spotkać się z Nawrockim i przekazać mu informację przed objęciem zwierzchnictwa nad armią

"Jestem zainteresowany tym, żeby prezydent Nawrocki otrzymał jak najbardziej staranną wiedzę, wszystkie informacje przed objęciem zwierzchnictwa nad armią. Już wczoraj mówiłem o tym, że jestem otwarty na spotkanie. Tak jak to miało miejsce między ministrem Tomaszem Siemoniakiem a prezydentem Andrzejem Dudą w 2015 roku. Myślę, że to jest dobry zwyczaj" - podkreślił szef MON.

Dodał, że jeżeli będzie taka wola ze strony prezydenta elekta, to on jest gotowy na takie spotkanie i przekazanie najważniejszych informacji, żeby czas przejęcia przez Nawrockiego obowiązków prezydenta "upłynął jak najbardziej stabilnie i spokojnie".

Pytany, czy ze strony Karola Nawrockiego była jakaś propozycja spotkania, minister odparł: "Poczekajmy na decyzję pana prezydenta elekta, bo to on jest gospodarzem tego obszaru, czasu przygotowania siebie do pełnienia funkcji zwierzchnika i prezydenta". "Wiem, że też marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest otwarty na spotkanie. Więc tutaj na pewno normalność w tym zakresie jest Polsce potrzebna" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez Andrzeja Dudę. Czy Karol Nawrocki powinien wziąć w niej udział

Szef MON został też zapytany, czy Nawrocki - jako przyszły zwierzchnik sił zbrojnych - powinien wziąć udział w zapowiedzianej na przyszłą środę Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że decyzja, kogo prezydent zaprasza na RBN, należy do Andrzeja Dudy, ale on sam nie widzi przeszkód, "żeby w ten sposób mogło się to odbywać".

Jak poinformował w środe PAP szef BBN gen. Dariusz Łukowski, prezydent zwołał na przyszłą środę, 18 czerwca, Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Poruszony ma na niej zostać temat bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz nadchodzący szczyt NATO w Hadze.

W ubiegłym tygodniu sekretarz generalny NATO Mark Rutte informował, że ministrowie obrony państw Sojuszu uzgodnili ambitny zestaw nowych celów dotyczących zdolności wojskowych, które mają wzmocnić odstraszanie i obronę Sojuszu; wśród potencjalnych decyzji nadchodzącego szczytu jest także zobowiązanie sojuszników do zwiększenia minimalnych nakładów na obronność i bezpieczeństwo nawet do 5 proc. PKB.