Zapytana o to, czy rząd we współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim obniży rachunki za prąd, Hennig-Kloska odpowiedziała, że „pracujemy nad tym, by rachunki były niższe”, a ceny energii – gazu, ciepła, prądu – „spadają na różnych poziomach dla różnych grup”.

Od lipca jednak na rachunkach za energię elektryczną powróci tzw. opłata mocowa, która według wyliczeń ma sprawić, że do końca roku wydamy na prąd w sumie ok. 70 zł więcej. Minister klimatu i środowiska uspokoiła, że opłata ta nie jest jednolita dla wszystkich odbiorców. „To zależy od tego, jak duże jest gospodarstwo domowe i ile zużywa prądu. Teraz czekamy na obliczenie taryf. Wnioskowałam o to, by osłony obowiązywały przez cały rok, ale przy określonym budżecie przygotowaliśmy w tej sprawie ustawę, która miała obowiązywać przez trzy miesiące. Mamy w programie oszczędności. Jeśli więc wnioski taryfowe przedstawione przez spółki nie zejdą poniżej poziomu określonego w ustawie, zaproponuję rządowi, by przedłużył obowiązywanie osłon dla gospodarstw domowych” – powiedziała w rozmowie z Radiem Zet.

Dodała ona, że jej celem jest, by w przyszłym roku cena prądu spadła poniżej 500 zł za megawatogodzinę, czyli pułapu określonego w obecnie obowiązującej ustawie. „Dużo zależy od woli spółek energetycznych, jak sformułują wnioski taryfowe, w jaki sposób będą kontraktować zakupy energii. We współpracy w Ministerstwem Aktywów Państwowych będziemy to obliczać i wtedy podejmiemy kolejne decyzje” – podkreśliła Paulina Hennig-Kloska.

Ile teraz Polacy płacą za prąd?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych do 30 września mają prawo korzystać z ceny zamrożonej na poziomie 500 zł za MWh netto.

Z kolei do końca lipca tzw. sprzedawcy z urzędu muszą złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski z propozycjami taryf, które obowiązywałyby po 30 września.

Obecna taryfa sprzedawców z urzędu - PGE Obrót, Enei, Taurona Sprzedaż, Energi Obrót i Taurona Sprzedaż GZE - dla odbiorców z grupy G, czyli gospodarstw domowych, wynosi 622,8 zł za MWh netto. Różnicę między ceną taryfową a ustawowo zamrożoną dopłaca sprzedawcom państwo.

Jakie są ceny prądu Towarowej Giełdzie Energii

Na Towarowej Giełdzie Energii podstawowe kontrakty BASE z dostawą w IV kwartale 2025 r. były w ciągu ostatniego miesiąca wyceniane w przedziale 420-440 zł za MWh.

Według ostatnich danych URE, w Polsce jest prawie 16,4 mln odbiorców w grupie taryfowej G. Z tego ponad 10 mln korzysta z cen ustalanych w taryfach, a ponad 6 mln - z ofert wolnorynkowych. W 2024 r. odsetek odbiorców korzystających z taryf spadł o 1,26 proc.