"Polski offshore to jedna z kluczowych perspektyw energetycznych"

Szef rządu, który w czwartek odwiedził gdański zakład produkujący wieże dla morskich turbin wiatrowych Baltic Towers, podkreślił, że to największa i najnowocześniejsza tego typu fabryka w Europie.

"Polski offshore to jedna z kluczowych perspektyw energetycznych. Mówiąc krótko - nie będzie w Polsce dostępnego i możliwie taniego prądu dla ludzi, dla zakładów, bez wielkich inwestycji na brzegach Bałtyku oraz na Bałtyku" - powiedział Donald Tusk.

Podkreślił również, że w polskich inwestycjach powinno być "możliwie dużo Polski". "Jeśli to Polska ma być jednym z liderów, jeśli chodzi o offshore, to ważne jest to, żeby to, co się produkuje na rzecz energetyki wiatrowej, było produkowane w Polsce, tu, w Gdańsku" - powiedział.

"Będziemy także pracowali ciężko nad bezpieczeństwem naszych inwestycji..."

Premier przypomniał też, że czwartkową wizytę na Pomorzu rozpoczął od narady w Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego w Gdyni.

"Będziemy także pracowali ciężko nad bezpieczeństwem naszych inwestycji i to szeroko pojętym bezpieczeństwem, włącznie z tym najbardziej konkretnym. Mówię tutaj o przeciwdziałaniu zagrożeniom dywersyjnym ze wschodu, które (jak wiecie) zdarzają się niestety w tym obszarze i na Bałtyku coraz częściej" – powiedział premier.

"Budujemy kompetencje najwyższej klasy"

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Balczun wskazał, że agencja jest w stanie efektywnie i sprawnie realizować spektakularne przedsięwzięcia z partnerami z rynku prywatnego, rynku polskiego i rynku międzynarodowego.

"Budujemy kompetencje najwyższej klasy, szukamy synergii między poszczególnymi podmiotami z naszej grupy. Myślę, że jest to chyba najlepszy dowód na to, że mamy wszelkie atuty, żeby budować polski biznes, wspierać polską gospodarkę, wspierać procesy, które w tej gospodarce następują, dbać o nasze polskie firmy, szukając tego local contentu" – zaznaczył Balczun.

"Ta inwestycja tutaj daje nam bardzo istotną rolę"

Prezes zarządu Baltic Towers Jakub Wnuczyński podkreślił, że zakład produkcyjny w Gdańsku jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, a także klientów, o bardzo mocnych i jasnych podstawach biznesowych oraz potrzebach związanych z transformacją energetyczną na poziomie polskim i europejskim.

"Ta inwestycja tutaj daje nam bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o dostawcę dla morskich wież wiatrowych na Bałtyku i również na Morzu Północnym" – powiedział Wnuczyński.

Spółka Baltic Towers powstała w 2023 roku, jako wynik współpracy polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz hiszpańskiej firmy GRI Renewable Industries.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka nadzorowana przez Ministerstwa Aktywów Państwowych. Długoterminową strategią ARP jest transformacja portfela aktywów przemysłowych oraz rozwijanie aktywów związanych z energią odnawialną, szczególny nacisk kładziony jest na morską energię wiatrową.