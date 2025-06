Mentzen we wtorek napisał na X, że propozycja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów (Donalda) Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie. "Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" - dodał.

Na wpis Mentzena zareagował rzecznik PiS. "Doceniamy zainteresowanie p. Sławomira Mentzena inicjatywą Prawa i Sprawiedliwości, choć poparcie jego klubu z powodów arytmetyki sejmowej jest wciąż niewystarczające. Czekamy na zgłoszenia także innych środowisk politycznych. Tylko rząd techniczny może przywrócić porządek i prawo w naszej ojczyźnie. Rząd apolityczny, ekspercki to powrót do normalności w Polsce" - przekazał PAP Bochenek.

W drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich zwycięzcą został popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w poniedziałek, że wynik wyborów prezydenckich to "czerwona kartka" dla obecnego rządu i zaproponował powołanie apolitycznego rządu technicznego, złożonego ze specjalistów. Zaapelował jednocześnie do wszystkich sił politycznych, aby poparły tę inicjatywę.

W poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk w powyborczym oświadczeniu zapowiedział, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego rządu. (PAP)

