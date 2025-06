W tegorocznych wyborach prezydenckich zwyciężył popierany przez PiS Karol Nawrocki, który w niedzielnym głosowaniu uzyskał 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia.

Za przegraną Trzaskowskiego przeprosiła we wtorek w mediach społecznościowych szefowa jego sztabu wyborczego, Wioletta Paprocka."Przepraszam. Mieliśmy świetnego kandydata, uczciwego i dobrego człowieka, a nie dowieźliśmy" - oceniła Paprocka.

"Dziękuję, bo mieliśmy od Was ogromne wsparcie. Jesteście wspaniałym teamem. Bądźcie z Rafałem Trzaskowskim, on zrobił wszystko, co mógł. Ja jeszcze raz przepraszam" - dodała.

I tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja. II tura została przeprowadzona w niedzielę 1 czerwca.