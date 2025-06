Podziękowania dla Andrzeja Dudy. "Szanowny Panie Prezydencie, dziękuję..."

Karol Nawrocki - popierany przez PiS zwycięzca drugiej tury wyborów prezydenckich - w poniedziałek podziękował na platformie X: prezydentowi Andrzejowi Dudzie, marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, liderowi Konfederacji i kandydatowi na prezydenta Sławomirowi Mentzenowi oraz przewodniczącemu Solidarności Piotrowi Dudzie, za przesyłane mu gratulację po wygranych wyborach.

"Szanowny Panie Prezydencie, dziękuję za wsparcie udzielone w trakcie trudnej i niekiedy brutalnej kampanii wyborczej" - napisał Nawrocki na platformie X w odpowiedzi do prezydenta Dudy. Jak zaznaczył, priorytetem jego prezydentury będzie dbanie o bezpieczeństwo Rzeczypospolite a współpraca z instytucjami państwowymi oraz społeczeństwem zostanie oparta o zasady dialogu i odpowiedzialności.

Słowa do Szymona Hołowni. "Jest jedna Polska, biało-czerwona..."

Również marszałek Sejmu Szymon Hołownia pogratulował wygranej Nawrockiemu. "Gratulacje, Panie Prezydencie. Przed Panem jedno, podstawowe wyzwanie: posklejanie pękniętej na pół Polski. Niech Pan przyniesie Polsce pokój, nie zemstę" - napisał Hołownia.

Nawrocki w odpowiedzi zapewnił, że będzie dbał o rozwój i bezpieczeństwo Polski. "Panie Marszałku – dziękuję" - zwrócił się do Hołowni. "Jest jedna Polska, biało-czerwona. Jako Prezydent RP zapewnię naszej Ojczyźnie rozwój i bezpieczeństwo" - zapewnił Nawrocki.

Sławomir Mentzen pogratulował zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu

Współprzewodniczący Konfederacji i kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen pogratulował zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu, jednocześnie przypomniał o podpisanej przez niego "deklaracji Toruńskiej", czyli 8 punktów programowych, w których zawiera się m.in. brak zgody na ratyfikację akcesji Ukrainy do NATO, czy zobowiązanie do niepodpisywania żadnej ustawy podwyższającej podatki w Polsce.

"Szanowny Panie Doktorze, deklaracja, którą podpisałem, pozostaje dla mnie ważnym zobowiązaniem" - zadeklarował Nawrocki. Jak zaznaczył, jako prezydent będzie "dbał o przywrócenie Obywatelom zaufania do państwa", a w centrum jego uwagi są "suwerenność Rzeczypospolitej, bezpieczeństwo i stabilność ekonomiczna". "Współpraca oparta na szacunku, nawet przy różnicy poglądów, jest możliwa i potrzebna – w imię polskiej racji stanu" - dodał.

Piotr Duda do Karola Nawrockiego: "Drogi Przyjacielu! Razem będziemy pilnować Polski"

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda, we wpisie na X, zwracając się do Karola Nawrockiego, napisał: "Drogi Przyjacielu! Razem będziemy pilnować Polski". Nawrocki w odpowiedzi podziękował mu i zapewnił, że jego prezydenturze będą przyświecać ideały Solidarności. "Drogi Piotrze, Przyjacielu! Dziękuję za zaufanie jakie okazała mi Solidarność w drodze do prezydentury. Bijemy się o Polskę równych szans, a ideały Solidarności będą naszym drogowskazem" - napisał Nawrocki.

W drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich zwycięzcą został popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia.