W niedzielę od godz. 7 odbywa się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy, w nocy z piątku na sobotę i potrwa do godz. 21 w niedzielę.

KGP przekazała po godz. 12 w niedzielę na platformie X, że funkcjonraiusze odnotowali do godz. 10 trzy przestępstwa oraz 173 wykroczenia związane z naruszeniem ciszy wyborczej.

Wcześniej, podczas niedzielnej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej jej przewodniczący Sylwester Marciniak poinformował, że zdecydowana większość ewentualnych wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń dotyczy uszkodzenia lub bezprawnego usunięcia ogłoszenia czy banneru. Zaznaczył, że były też przypadki prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej.

Podkreślił, że wybory przebiegają bardzo spokojnie. "Nie mamy w tym zakresie dużych zgłoszeń" - dodał.

W II turze tegorocznych wyborów prezydenckich rywalizuje ze sobą dwóch kandydatów: Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy) oraz Karol Nawrocki (kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, prezes Instytutu Pamięci Narodowej).

Uprawnionych do głosowania w II turze wyborów jest prawie 29 mln Polaków, głosowanie odbywa się w godz. 7.00-21.00. Dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich powołano ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju i 511 za granicą. Według danych MSZ, do głosowania za granicą między I i II turą wyborów zarejestrowało się dodatkowo ponad 200 tys. osób, co łącznie z pierwszym głosowaniem daje rekordowe ponad 700 tys. osób głosujących poza krajem. (PAP)