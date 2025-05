Do głosowania w II turze wydanych zostało 571 tys. 999 zaświadczeń o prawie do głosowania, mamy tu przyrost o przeszło 260 tys. zaświadczeń w stosunku do I tury, czyli liczba wydanych zaświadczeń wyborcom wzrosła o około 80 proc. - poinformował w piątek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.