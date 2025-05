Za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego głosowało 57 senatorów, 31 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Przyjęte rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w kontekście sprawniejszego funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego.

Ustawa zakłada m.in. przekazanie nowych kompetencji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakresie rynku cyfrowego. Ma on otrzymać uprawnienia m.in. do przeprowadzania dochodzeń w sprawie tzw. strażników dostępu, tj. globalnych firm technologicznych, które kontrolują dostęp do różnych usług (np. wyszukiwarek, sklepów internetowych czy mediów społecznościowych) i mają duży wpływ na sposób, w jaki funkcjonują mniejsze przedsiębiorstwa na rynku.

W myśl nowych regulacji Prezes UOKiK ma współpracować z Komisją Europejską, wymieniając informacje na temat naruszeń przepisów w Polsce, a także wspierać KE w dochodzeniach na rynku cyfrowym.

Ustawa ma też wprowadzić ścieżkę dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców, którzy dzięki temu będą mogli skuteczniej dochodzić roszczeń wobec dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, którzy stosują nieuczciwe praktyki. W imieniu przedsiębiorców w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji będą mogły występować organizacje i stowarzyszenia.(PAP)