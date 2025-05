Narodowy Bank Polski poinformował, że dwie polskie monety kolekcjonerskie wyemitowane w 2024 r. zostały zakwalifikowane do finałowego etapu prestiżowego, międzynarodowego konkursu Coin of the Year (COTY) 2025. Tym samym zostały uznane za jedne z najlepszych emisji na świecie w swoich kategoriach.

Dwie monety kolekcjonerskie wyemitowane przez Narodowy Bank Polski zostały zakwalifikowane do finałowego etapu prestiżowego konkursu. Polskie monety kolekcjonerskie /> /> W kategorii Most Artistic Coin (Najbardziej artystyczna moneta) znalazła się srebrna moneta o nominale 10 zł „Pamięci więźniów warszawskiego Pawiaka”, która wyróżnia się oryginalną kompozycją graficzną, wyrazistym przesłaniem i wysokim poziomem wykonania . W kategorii Most Inspirational Coin (Najbardziej inspirująca moneta) nominację otrzymała wyjątkowa srebrna moneta o nominale 50 zł z bursztynem – „Pamięci Rodziny Ulmów”. Upamiętnia ona bohaterską postawę polskiej rodziny, która oddała życie ratując Żydów podczas II wojny światowej. Obecność dwóch polskich monet wśród światowej czołówki to wyraz uznania dla wysokiego artystycznego poziomu oraz przesłania jakie niosą monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski. /> /> Konkurs COTY 2025 W konkursie COTY 2025 bierze udział 100 monet z 38 krajów (po dziesięć monet w dziesięciu kategoriach, wybranych spośród około 550 zgłoszeń), które prezentują najciekawsze emisje roku 2024. Głosowanie międzynarodowego jury już się rozpoczęło. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród na Światowych Targach Pieniądza (American Numismatic Association’s World’s Fair of Money), które odbędą się w sierpniu 2025 r. w Oklahoma City. Więcej informacji o nominowanych monetach oraz ich wizerunki: „Pamięci więźniów warszawskiego Pawiaka”,

„Pamięci Rodziny Ulmów”. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją. Wizerunki monet w wysokiej rozdzielczości: https://nbp.pl/monety-okolicznosciowe.