Dla 54,1 proc. wyborców Grzegorza Brauna lepszym kandydatem w II turze jest Karol Nawrocki, a na Rafała Trzaskowskiego zamierza postawić 12,5 proc.; w elektoracie Szymona Hołowni 73,8 proc. wyborców wskazuje Trzaskowskiego, a 10,9 proc. Nawrockiego - wynika z badania UCE Research na zlecenie Onetu. Natomiast ze wcześniejszego sondażu wynika, że 65,9 proc. wyborców kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena planuje w II turze oddać głos na Nawrockiego; na Trzaskowskiego chce zagłosować 13,9 proc. z nich.

Platforma analityczno-badawcza UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadziła badanie dotyczące przepływu wyborców Grzegorza Brauna i Szymona Hołowni do kandydatów w II turze wyborów prezydenckich - Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego.

Grzegorz Braun w I turze zajął 4. miejsce z wynikiem 6,34 proc. głosów, co przekłada się na poparcie 1 mln 242 tys. 917 osób.

Nie wszyscy sympatycy Brauna zagłosują na Karola Nawrockiego

Według badania dla 54,1 proc. wyborców Grzegorza Baruna lepszym kandydatem w II turze jest Karol Nawrocki; na Rafała Trzaskowskiego zamierza postawić 12,5 proc. osób. Kolejne 10,4 proc. planuje głosować, ale jeszcze nie wie na kogo, a 23 proc. nie zamierza głosować lub nie wie, czy zagłosuje 1 czerwca.

Jak w drugiej turze wyborów prezydenckich zachowają się zwolennicy Hołowni?

W elektoracie Szymona Hołowni 73,8 proc. wyborców deklaruje swój głos na Rafała Trzaskowskiego, zaś grupa 10,9 proc. osób chce zagłosować na Karola Nawrockiego. Kolejne 10,9 proc. ankietowanych chce zagłosować, ale jeszcze nie podjęli decyzji, a 4,4 proc. nie zagłosuje lub nie wie, czy zagłosuje w II turze.

Za kim opowiedzą się wyborcy Nawrockiego i Zandberga

We wcześniejszym sondażu UCE Research zauważyło, że 69 proc. wyborców Adriana Zandberga z pierwszej tury podczas zamierza opowiedzieć się w drugim głosowaniu za Trzaskowskim; na Nawrockiego wskazało 19 proc. z nich. Natomiast 65,9 proc. wyborców kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena planuje w II turze oddać głos na Nawrockiego; na Trzaskowskiego chce zagłosować 13,9 proc. z nich.

"Znamy już przepływy elektoratów Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni i Adriana Zandberga. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę wyniki I tury, Rafał Trzaskowski może liczyć na ok. 8,08 mln, a Karol Nawrocki na ok. 8 mln 658 tys. głosów" - wskazał Onet.

Portal zauważa, że uwzględniając przepływy od wspomnianej czwórki kandydatów, przewaga Nawrockiego nad Trzaskowskim wynosiłaby na tym etapie ok. 581 tys. głosów.

Według Onetu znaczenie mają także przepływy wyborców pozostałych uczestników I tury. Chodzi przede wszystkim o elektorat Magdaleny Biejat, czyli 829 tys. osób. Pozostali kandydaci zebrali łącznie kolejne 758 tys. głosów.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 19 i 20 maja 2025 r. metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat, z czego 871 wzięło udział w I turze wyborów na prezydenta RP.