Premier był pytany o najnowszy sondaż Opinia24, w którym na pytanie, "do którego z kandydatów jest ci najbliżej?", 47 proc. badanych wybrało popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, 45 proc. - Rafała Trzaskowskiego, zaś 8 proc. badanych wybrało opcję "nie wiem".

Premier, odnosząc się do sondażu, mówił, że zbliżająca się II tura wyborów prezydenckich jest prawdziwym testem dla wyborców. "Niezależnie od tego, jak kandydaci będą się starali, niezależnie od ich cech, niezależnie od zobowiązań jakie podejmą na końcu wyborów, to jest prawdziwy test dla wyborców (...) Tak naprawdę chyba już dzisiaj w mniejszym stopniu będzie to zależało od mobilizacji samych kandydatów, a w dużo większym stopniu od mobilizacji nas wszystkich" - ocenił Tusk.

Premier zaznaczył, że "musimy odzyskać tę świadomość, jaka nam towarzyszyła w październiku 2023 r., że ta stawka jest bardzo wysoka". "Jeśli ta strona - umownie nazwijmy to +demokratyczna+ - jeśli nie będzie tak zmobilizowana jak w październiku, to Rafał Trzaskowski przegra, jeżeli będzie tak zmobilizowana - wygra" - mówił.

Jednocześnie zaznaczył, że "ten podział 50/50, to nie jest podział na gorszych i na lepszych, tylko na inne postawy polityczne".