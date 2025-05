"Przechodzimy z czwartego do piątego etapu kampanii i zgodnie z planem będziemy realizowali nasze założenia i walczyli o to, żeby wygrać wybory za dwa tygodnie" - powiedział PAP szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Szefernaker o kampanii i wyniku Nawrockiego

"Od pierwszego dnia tej kampanii jesteśmy bezpardonowo atakowani, ale jestem przekonany, że nas wszystkich, całe nasze środowisko, zaplecze Karola Nawrockiego i przede wszystkim Karola Nawrockiego, to wzmacnia do walki" - dodał Szefernaker.

Jego zdaniem, Nawrocki osiągnął "bardzo dobry wynik", który jest wyjściem do walki o głosy Polaków w drugiej turze wyborów. "Wychodzimy z remisowym wynikiem do drugiej tury i zabieramy się do dalszej pracy i walki o jak najlepszy wynik za dwa tygodnie" - mówił Szefernaker.

Wybory prezydenckie 2025: ile głosów zdobyli Trzaskowski i Nawrocki

Kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich. Z sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News wynika, że Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. głosów, a Nawrocki – 29,1 proc. Druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca.

Jakie poparcie w I turze wyborów dla pozostałych kandydatów?

Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mentzen z szacowanym wynikiem 15,4 proc. Kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Braun - 6,2 proc., Adrian Zandberg - 5,2 proc., Szymon Hołownia - 4,8 proc., Magdalena Biejat - 4,1 proc., Joanna Senyszyn - 1,3 proc., Krzysztof Stanowski - 1,3 proc., Marek Jakubiak - 0,8 proc., Artur Bartoszewicz - 0,5 proc., Maciej Maciak - 0,4 proc., Marek Woch - 0,1 proc.