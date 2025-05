Od godziny 21 na stronie internetowej PKW dotyczącej wyborów prezydenckich, ukazują się już wyniki - powiedział podczas ostatniej w niedzielę konferencji przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Podkreślił, że na godzinę 22, są tam dane ze 131 na ponad 32 tysięcy obwodów głosowania - co stanowi 0,4 procent.

Zaznaczył, że 130 obwodów dotyczy zagranicy, co stanowi 25,44 procent. "Czyli można powiedzieć, że 1/4 protokół z obwodów zagranicznych jest już przyjęta i wyniki można prześledzić" - dodał.

Wyjaśnił, że jeden obwód jest z województwa kujawsko-pomorskiego, ale jest to obwód odrębny.

Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że są to wyniki głównie z zagranicy, to nie są do końca reprezentatywne dla całości Polski.

Pytany o to czy były jakieś problemy związane z nieprawidłowym legitymowaniem się wyborców za pomocą mObywatela, Marciniak przekazał, że na tym etapie nie ma żadnych zgłoszeń w tej sprawie.

"Nie mamy żadnych sygnałów, być może będzie to potem w protokołach. W tej chwili mogę stwierdzić, że większych problemów nie było" - powiedział Marciniak.

Szef PKW: wyniki niedzielnego głosowania raczej w poniedziałek, ale nie rano

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak ocenił, że wyniki niedzielnego głosowania w wyborach prezydenckich podane mogą być raczej w poniedziałek, ale nie o godz. 10.00, gdy odbyć ma się pierwsza z planowanych na ten dzień konferencji PKW.

Na wieczornej konferencji prasowej podsumowującej niedzielne głosowanie szef PKW został zapytany, czy jest szansa na podanie pełnego wyniku głosowania w poniedziałek o godzinie 10.00, kiedy to rozpocząć ma się pierwsza poniedziałkowa konferencja Komisji.

"Szansa zawsze jest, ale niestety chyba minimalna" - powiedział Marciniak. "Wydaje mi się, że możemy być umiarkowanymi optymistami i raczej jutro, ale nie o dziesiątej" - ocenił. (PAP)