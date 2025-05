"Dziś Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko na ręce prezydenta oraz premiera wysłał szczegółowe wyjaśnienia na temat czynności realizowanych przez Agencję w sprawie informacji NASK" - przekazał w piątek na portalu X Dobrzyński.

Dodał, że pismo zostało wysłane zanim minister Małgorzata Paprocka przekazała swoją prośbę. "Z kolei działania ABW zostały podjęte natychmiast po otrzymaniu informacji z NASK" - zaznaczył.

ABW działa w sprawie

Wcześniej szefowa KPRP Małgorzata Paprocka informowała, że w związku z incydentami komunikowanymi przez NASK wystąpiła do szefa ABW o niezwłoczne przedstawienie, jeszcze przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, informacji o działaniach ABW w tej sprawie.

W środę Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała o możliwej próbie ingerencji w kampanię wyborczą - chodziło o reklamy polityczne na Facebooku, mogące być finansowane z zagranicy. O sprawie poinformowana została ABW. Zaangażowane w kampanię konta reklamowe w ciągu ostatnich siedmiu dni miały wydać na materiały polityczne więcej niż jakikolwiek komitet wyborczy. Dzień później Wirtualna Polska napisała, że za publikowanymi w internecie reklamami promującymi Rafała Trzaskowskiego i atakującymi jego konkurentów stoi pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. Jak pisze wp.pl, internauci od kilku tygodni zwracali uwagę na te reklamy, ukazujące się na Facebooku.

W czwartek szefowa sztabu kandydata KO na prezydenta Wioletta Paprocka napisała na X, że "trwa masowa akcja dezinformacji wyborczej przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu z wykorzystaniem systemów SMS operatorów telefonicznych". Dodała, że sprawa została zgłoszona do NASK i że będzie też zawiadomienie do prokuratury.

Cyberatak na Platformę Obywatelską

W piątek szef KPRM Jan Grabiec (KO) poinformował, że od godz. 9 trwa atak DDoS na strony platforma.org. Dodał, że przedstawiciele partii współpracują z zespołem działającym w strukturach NASK, aby przywrócić funkcjonalność strony i wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Dyrektor pionu mediów i komunikacji NASK Jacek Dziura potwierdził w piątek mediom, że trwają ataki DDoS na szereg polskich podmiotów, w tym na stronę Platformy Obywatelskiej.

"Zespół operacyjny CERT Polska, działający w strukturach NASK, jest w trakcie obsługi tego zdarzenia i trwa analiza incydentów. Natomiast też ze względu na trwające działania nie możemy potwierdzić i podać większej ilości szczegółów, ale to, co możemy potwierdzić to, że za dzisiejsze ataki DDoS na niektóre polskie strony internetowe odpowiada prorosyjska grupa haktywistyczna NoName057" - poinformował Dziura.(PAP)