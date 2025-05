– Z obecnymi zasobami NBP zajmuje 12. pozycję w rankingu światowym banków centralnych. Wyprzedzamy już nie tylko Portugalię czy Wielką Brytanię. W tej chwili wyprzedzamy zasoby Europejskiego Banku Centralnego. One mają w tej chwili dokładnie 506,5 tony, my mamy odrobinę więcej, ale to nie jest naszym celem oczywiście. Pokazuję państwu skalę. To daje nam poczucie bezpieczeństwa, pokazuje stabilność, zasobność i wypłacalność polskiej gospodarki – powiedział prof. Adam Glapiński, Prezes NBP podczas konferencji prasowej 8 maja 2025 r. – Deklarowałem, że będziemy systematycznie zwiększać zasoby złota. Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć: zespół Narodowego Banku Polskiego dotrzymał obietnicy danej Polakom, osiągnęliśmy nasz cel – dodał Prezes NBP.

Złoto odgrywa kluczową rolę w budowaniu stabilności i wiarygodności finansowej kraju. To najbezpieczniejsze aktywo rezerwowe, które jest wolne od bezpośrednich powiązań z polityką gospodarczą jakiegokolwiek kraju, odporne na kryzysy i zachowuje realną wartość w długim okresie.

Od 2018 r. NBP konsekwentnie zwiększa swoje zasoby złota, które obecnie stanowią 22 procent rezerw dewizowych NBP. – Ostatnie silne wzrosty ceny złota zwiększają tzw. przychody niezrealizowane – potencjalny „zysk”, jaki na tym złocie uzyskujemy, który powiększa kapitał NBP. Na koniec 2024 r. różnice z wyceny złota stanowiły ponad 60 mld złotych, dzisiaj są znacznie wyższe. Oczywiście to jest zysk papierowy, bo nie zamierzamy złota nigdy sprzedawać. Jesteśmy w specyficznej sytuacji geopolitycznej – powiedział prof. Adam Glapiński.

Złoto pełni funkcję strategiczną, wzmacniając zaufanie do polskiego złotego i podnosząc wiarygodność Polski w oczach inwestorów i agencji ratingowych. – W Polsce trzymamy obecnie około 20 proc. całego zasobu złota, a pozostałą część w Nowym Jorku i w Londynie. Docelowo zamierzymy, żeby 1/3 była w Polsce, po 1/3 w tamtych lokalizacjach ze względu na bezpieczeństwo – podkreślił Prezes NBP. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: nbp.pl/złoto.