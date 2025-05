Renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Obecnie mogą pobierać tylko jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane. Od początku tego roku mogą wybrać, czy chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie.

Renta wdowia - kiedy zaczną się wypłaty

"Przez cztery miesiące tego roku do Oddziałów Regionalnych KRUS wpłynęło 96 954 wniosków o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną po małżonku tzw. rentę wdowią" - poinformowała KRUS. Dodała, że najwięcej dokumentów złożono na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. Najmniejszy wpływ wniosków o rentę wdowią zanotowano w oddziałach podległych jednostkom KRUS w Zielonej Górze, Opolu i Koszalinie.

"Rozpatrywanie wniosków o rentę wdowią KRUS rozpocznie w maju, a pierwsze wypłaty tych świadczeń planowane są na 7 lipca" - poinformowała instytucja.

Dyrektor Biura Świadczeń KRUS Iwona Kaszuba przekazała, że wnioski o rentę wdowią składane są przede wszystkim osobiście, przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty; mniej dokumentów wpływa za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. "O rentę wdowią częściej występują kobiety. To od nich pochodzi 86 proc. wniosków" – wskazała Kaszuba. Dodała, że wnioski nadal spływają do placówek KRUS; tygodniowo bywa ich nawet po kilka tysięcy.

Kto ma prawo do renty wdowiej

Prawo do renty wdowiej może zostać przyznane od dnia spełnienia wszystkich warunków, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o to świadczenie i nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

KRUS zaznaczyła, że w przypadku wniosków złożonych do 31 lipca, w tym również złożonych w czerwcu i w miesiącach wcześniejszych, prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną po małżonku może powstać nie wcześniej niż od 1 lipca. "Wobec tego, aby uzyskać prawo do renty wdowiej od lipca, wniosek należy złożyć nie później niż do końca lipca br. Gdy zostanie on złożony później, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku" - podkreśliła Kasa.

Dodała, że od 1 stycznia można składać wnioski o wypłatę świadczeń w zbiegu, co oznacza prawo do jednoczesnego otrzymywania co najmniej dwóch świadczeń. "W przypadku tzw. renty wdowiej będzie to jednoczesna wypłata renty rodzinnej nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem oraz własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy" - poinformowała KRUS. Doprecyzowała, że jedno ze świadczeń składających się na rentę wdowią będzie wypłacane w całości, a drugie w określonej części – 15 proc. od 1 lipca do 31 grudnia 2026, a od 1 stycznia 2027 – 25 proc.

Samo bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Renta wdowia będzie przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).