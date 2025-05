Jak przekazał w poniedziałek odpowiedzialny za promocję gminy zastępca wójta Sebastian Trzeszkowski, położone przy autostradzie A1 Rędziny zamierzają rozwijać kampanię reklamową, aby przyciągać kolejne firmy transportowe.

Cytowany w informacji wójt Rędzin Adam Jaruga wyjaśnił, że rada gminy uchwaliła najniższe w Polsce podatki od środków transportowych. Stawka podatku od ciągnika siodłowego w Rędzinach wynosi po zmianach 1353 zł, tymczasem w Żywcu 4470 zł, w Cieszynie 3805 zł, a w Łodzi 2240 zł. Z kolei stawka podatku od trzyosiowej naczepy w Rędzinach to po zmianach stawek 902,75 zł, tymczasem w Żywcu 3460 zł, w Cieszynie 2849 zł i w Łodzi 2256 zł.

"W nowej strategii gminy założyliśmy, że pieniądze z podatku od środków transportowych w części powinny aktywnie pracować, aby zachęcić większą ilość firm do płacenia niższych podatków i przeniesienia się do nas" - wskazał Jaruga.

Podkreślił, że po decyzji rady gminy swój oddział przeniosła tam już firma Hegelmann Poland. W efekcie na koniec roku ma być tam ponad tysiąc samochodów ciężarowych, za które podatek będzie odprowadzany do budżetu gminy. Dotąd pory w Rędzinach było zarejestrowanych kilkadziesiąt samochodów ciężarowych.

Trzeszkowski zaznaczył, że kampania „Gmina Rędziny - Najniższe podatki od środków transportowych - zarejestruj u nas swoją flotę pojazdów” rozpoczęła się wraz rozpoczęciem sezonu żużlowego (11 kwietnia br.) i pierwszym meczem żużlowego klubu Włókniarz Częstochowa.

"Na początek zaczęliśmy od kampanii banerowej na arenie Włókniarz Częstochowa, skierowanej do gości na strefie VIP. To kilkuset przedsiębiorców skupionych co mecz naprzeciwko naszej reklamy" - wskazał Trzeszkowski.

Dodał, że baner o treści: "Gmina Rędziny. Najniższe podatki od środków transportu - zarejestruj u nas swoją flotę pojazdów" - jest zamontowany przy taśmie startowej stadionu Włókniarza, co przekłada się na jego widoczność w transmisjach telewizyjnych.

Wicewójt zaznaczył, że strategia dot. "najniższego podatku od środków transportowych w Polsce" jest rozłożona na najbliższe lata. "W kolejnych krokach planujemy m.in. kampanię na bilbordach wielkoformatowych przy autostradzie oraz reklamę w prasie branżowej" - zapowiedział Trzeszkowski.

Gmina Rędziny położona jest na północ od Częstochowy. Bezpośrednio do jej terenu przylega autostradowy węzeł Mykanów. Na jej obszarze znajduje się m.in. lotnisko aeroklubowe Rudniki oraz część terenów spółki Jurajski Agro Fresh Park (JAFP), mającej budować pod Częstochową rynek hurtu rolno-spożywczego.