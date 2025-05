Informację w czwartek rano podał Onet. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że premier ma nawiązać do przypadającej 1 maja rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także do Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski i Święta Konstytucji 3 maja, które przypadają w kolejnych dniach.

Według portalu, premier ma również "powtórzyć zapowiedzi dotyczące faworyzowania polskich firm w publicznych przedsięwzięciach". "Donald Tusk ma też wspomnieć m.in. o obchodach tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, nacjonalizmie gospodarczym, wojnie za naszą wschodnią granicą, budowie silnej armii, a nawet o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim — pierwszym od prawie pół wieku Polaku w kosmosie, którego misja rozpocznie się już 29 maja" - wskazał Onet.

Premier wygłosi orędzie o godzinie 20. Transmitować ma je - jak podała Rucińska - m.in. TVP. Ostatnie orędzie premier Donald Tusk wygłosił 30 grudnia 2023 roku i było to orędzie noworoczne. (PAP)