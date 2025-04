18 maja odbędzie się I tura wyborów prezydenckich. Jedną z możliwych form oddania głosu jest głosowanie korespondencyjnie. Z takiej możliwości może skorzystać wybrana grupa osób, a żeby to zrobić musi dopełnić odpowiednich formalności. I ma na to coraz mniej czasu.

Głosowanie korespondencyjne: dla kogo?

Z możliwości głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat i wyborcy posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo to przysługuje także osobom, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Korespondencyjnie mogą więc oddać głos wyborcy, którzy:

mają polskie obywatelstwo,

w dniu wyborów będzie przebywać w Polsce,

mają prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze),

oraz

ukończyli 18 lat i mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub

najpóźniej w dniu wyborów, ukończą 60 lat, lub

przebywają na kwarantannie lub izolacji.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Aby zagłosować korespondencyjnie należy złożyć wniosek. Można tego dokonać na kilka sposobów:

ustnie;

na piśmie w postaci: papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem lub elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

telefonicznie – w przypadku osoby z niepełnosprawnością oraz wyborcy, którego w dniu głosowania dotyczy obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

nazwisko i imię (imiona);

numer PESEL wyborcy;

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie;

adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

do zgłoszenia osoba z niepełnosprawnością dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi dodatkowo dostarczyć orzeczenie do urzędu gminy);

Zgłoszenia dokonuje się komisarzowi wyborczemu właściwemu ze względu na: adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, jeśli adres jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wyborców. Lista komisarzy wyborczych jest zamieszczona na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej »»». Wzór zgłoszenia znajduje się na stronach gov.pl»»»

Kiedy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Aby zagłosować korespondencyjnie należy złożyć wniosek do 13 dnia przed dniem wyborów. Przepisy mówią, że w tym przypadku dotrzymanie tego terminu oznacza datę otrzymania dokumentu przez właściwy organ, a nie datę nadania przesyłki. Osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie w pierwszej turze wyborów prezydenckich mają więc coraz mniej czasu - termin upływa 5 maja.

Jeśli korespondencyjnie chce zagłosować osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych ma na zgłoszenie więcej czasu i może to zrobić nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów. Oznacza to, że ten termin upływa 13 maja.

Jeśli kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych rozpoczęła się na mniej niż 5 dni przed wyborami, termin na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego upływa na 2 dni przed dniem wyborów, czyli 16 maja.

Zgłoszenie chęci do głosowania korespondencyjnego przed I turą wyborów oznacza, że przed ewentualną drugą turą nie trzeba już składać kolejnego wniosku. Pakiet wyborczy zostanie przesłany na ten sam adres. Można dokonać też zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego tylko przed II turą wyborów. Wyborca ma na to czas do 10 dnia przed dniem ponownych wyborów.

Podsumowując:

do 5 maja należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

do 13 maja należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego przez wyborców przebywających na obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

do 16 maja należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego przez wyborców przebywających na obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która rozpoczęła się najpóźniej 13 maja.

Głosowanie korespondencyjne - jak przebiega?

Wyborca, który chce głosować korespondencyjnie otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów. W 2025 roku będzie to najpóźniej 12 maja. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub (gdy nie jest to możliwe) na drzwiach mieszkania. Powtórne doręczenie nastąpi nie później niż kolejnego dnia.

Pakiet wyborczy składa się z:

koperty zwrotnej;

karty do głosowania;

koperty na kartę do głosowania;

oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

instrukcji głosowania korespondencyjnego;

ewentualnie nakładki na kartę do głosowania, sporządzona w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania).

Wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji, która znajduje się w dolnej części karty do głosowania. Po jego oddaniu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:

wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia;

własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Brak oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Koperta zwrotna powinna więc zawierać:

zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;

podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Tak przygotowaną kopertę należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę - czyli 18 maja ;

; przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców - czyli 15 maja;

trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej - czyli 14 maja .