I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ostatecznie zmierzy się w nich 13 kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania czterech: prezesa Ruchu Naprawy Polski Romualda Starosielca, przedsiębiorcy Pawła Tanajno, byłego posła PiS i ministra skarbu w rządzie Beaty Szydło Dawida Jackiewicza oraz szefa partii i twórcy Projektu Normalny Wiesława Lewickiego.

W pierwszej turze zmierzą się: Artur Bartoszewicz. Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg.

Wybory prezydenckie 2025: Najważniejsze daty

- mija termin na złożenie wniosku o ujęciu w spisie wyborców w zagranicznych obwodach; 15 maja - tego dnia upływa termin o wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i zmianę miejsca głosowania;

Wybory prezydenckie 2025: Głosowanie korespondencyjne, przez pełnomocnika i transport

Aby oddać głos w wyborach prezydenckich w 2025 roku na specjalnych warunkach, najbardziej muszą spieszyć się osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Tych osób dotyczy możliwość głosowania korespondencyjnego, przez pełnomocnika i ubieganie się o prawo do transportu do i z lokalu wyborczego.

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt gminy/ burmistrz/ prezydent miasta, gdzie w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać:

nazwisko i imię (imiona);

numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy;

oznaczenie miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie;

numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy (jeśli posiada).

W zgłoszeniu:

wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,

wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego, może być dokonane:

1) ustnie; 2) na piśmie w postaci: a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby; 3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwisko i imię (imiona);

numer PESEL wyborcy;

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie;

adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi dodatkowo dostarczyć orzeczenie do urzędu gminy;

(jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi dodatkowo dostarczyć orzeczenie do urzędu gminy; w zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Z kolei wzór wniosku o głosowanie przez pełnomocnika jest standardowy i został ustalony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest składany z takimi samymi wymogami, jak wniosek o głosowanie korespondencyjne.

Głosowanie poza swoim obwodem

Głosowanie poza swoim obwodem dotyczy osób, które w czasie głosowania przebywają na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce: zameldowania, stałego zamieszkania.

Jak zmienić obwód głosowania? Aby to zrobić, należy zalogować się w serwisie gov.pl i tam podać adres, pod którym będzie się przebywało w dniu wyborów. Następnie wniosek należy podpisać elektronicznie. Wniosek można też złożyć w urzędzie gminy, w której zamierza się głosować.

Można również wyrobić sobie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, które pozwoli na oddanie głosu w dowolnej komisji wyborczej (w kraju i za granicą). Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, a przebywający za granicą złożą go u konsula.

Aby zagłosować, wystarczy mieć przy sobie zaświadczenie i dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku głosowania za granicą dokumentem potwierdzającym tożsamość musi być paszport. Dowód osobisty wystarczy tylko w tych państwach, do których możesz wjechać na podstawie tego dokumentu.

Głosowanie za granicą

Aby oddać głos w wyborach prezydenckich za granicą, należy wcześniej złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsula albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców można składać do 13 maja 2025 r. na trzy sposoby:

przez Internet przy użyciu usługi „eWybory” (sposób rekomendowany), albo

(sposób rekomendowany), albo osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem, albo

e-mailem poprzez przesłanie skanu/fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania,należy do 15 maja 2025 r. złożyć do właściwego terytorialnie konsula papierowy wniosek z własnoręcznym podpisem.​​​​​