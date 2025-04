"Wierzymy w tę markę, wierzymy w to, co zrobiliśmy w Polsce i myślę, że umiemy przekonać konsumentów do siebie. Dla mnie to też jest ogromna możliwość przyspieszenia budowania świadomości marki, dlatego że - proszę pamiętać - to są samochody, które jeżdżą po ulicach, to jest cała flota i bardzo dużo miejsc, w których konsument będzie miał kontakt z brandem" - powiedziała Karolczyk-Szafrańska podczas telekonferencji prasowej.

Podkreśliła, że jest za wcześnie, by mówić o dokładnych terminach, ponieważ "jesteśmy na początkowym etapie - ale na pewno będzie to marka InPost".

Założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska zwrócił uwagę, że przejęcie Yodel oznacza nie tylko zwiększenie udziału w brytyjskim rynku do 8% z 2%, ale także "bardzo szybkie wejście w kluczowych merchantów brytyjskich, ponieważ Yodel jest zintegrowany z top 500 największymi nadawcami".

"Więc tu mamy jeszcze gigantyczne przyspieszenie - nie tylko przejmujemy wolumen, który Yodel ma i daje nam to pozycję 300 mln przesyłek w skali roku i właśnie te 8% udziału rynkowego, ale też natychmiastowy dostęp do bazy już zintegrowanych klientów, dzięki którym oferta Paczkomatu będzie mogła się pojawić właściwie natychmiast, po dograniu szczegółów technicznych u każdego z tych merchantów" - zapowiedział CEO.

Podkreślił także istotną z punktu widzenia InPostu możliwość dostaw "to-door", które są w Wielkiej Brytanii nadal dominującą formą dostaw. A obecnie InPost może oferować tę usługę pośrednio, "czyli paczkomat to door, a nie pełen door to door".

"Ale to co jest najbardziej ciekawe, to to, że ten out of home, czyli dostawy właśnie do naszych maszyn, one dopiero startują na tym rynku. Jak przyjrzymy się, jaki jest CAGR, średnioterminowy wzrost samego out of home versus CAGR samego e-commerce, to widać, gdzie ten potencjał jest. My już dzisiaj nie mamy capacity w naszych maszynach Wielkiej Brytanii" - wskazał Brzoska.

Karolczyk-Szafrańska podkreśliła, że obecnie Grupa posiada 10 000 maszyn w Wielkiej Brytanii i planuje zwiększenie ich liczby do 14 000 jeszcze w roku 2025. Zwróciła uwagę, że PayPoint - który po transakcji sprzedaży Yodel Grupie InPost zachowa 4,5% udziałów w brytyjskiej firmie kurierskiej - ma ok. 10 000 punktów i współpracuje z ogromną liczbą sklepów.

InPost podał dziś, że nabył 95,5% kapitału zakładowego Judge Logistics Ltd (JLL) - macierzystej spółki jednej z największych firm kurierskich w Wielkiej Brytanii: Yodel Delivery Network.

Jak wyjaśniono, InPost i Yodel połączyły siły jako trzeci niezależny gracz logistyczny na brytyjskim rynku e-commerce, za Royal Mail i Evri, wyłączając Amazon. Te kalkulacje opierają się na szacunkach InPostu, wspieranych danymi od Effigy Consulting. Brzoska podkreślił w komunikacie, że dzięki tej inwestycji Grupa przyspiesza rozwój w Wielkiej Brytanii, który w sposób organiczny mógłby jej zająć nawet 5 lat.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)