Spółki działające w sektorach o znaczeniu krytycznym, tj. energetyce, transporcie, opiece zdrowotnej czy na rynkach finansowych, a także w sektorach istotnych, tj. produkcji chemikaliów, żywności czy gospodarce odpadami, muszą wdrożyć środki zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapewnić odpowiednią sprawozdawczość. Te obowiązki wynikają z dyrektywy NIS2, której regulacje miały zostać transponowane do polskiego prawa do 18 października 2024 r. Jednak wciąż trwają prace nad nimi.

Takie opóźnienie nie jest jednak problemem wyłącznie polskiej administracji – większość krajów Unii Europejskiej nie przedstawiła jeszcze oficjalnych tekstów implementujących NIS2, a część z tych, które to zrobiły, nie wdrożyły jej w pełni. Regulacjami NIS2 zostaną objęte średnie przedsiębiorstwa z sektorów: publicznego i prywatnego w UE, a także podmioty, które nie były objęte pierwszą wersją dyrektywy (NIS1). Szacuje się, że dyrektywa NIS2 będzie dotyczyła kilkanaście tysięcy podmiotów w Polsce z różnych sektorów, w tym m.in. firmy pocztowe i kurierskie, wodociągowo-kanalizacyjne oraz apteki.

Kluczowe obowiązki dla polskich przedsiębiorstw są następujące:

1) opracowanie strategii zarządzania ryzykiem – ma ona obejmować zarówno ochronę przed zagrożeniami, jak i zdolność do szybkiego reagowania na incydenty.

2) wdrożenie skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem – oznacza to konieczność przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa oraz wdrożenie narzędzi do monitorowania sieci i zgłaszania incydentów.

3) zgłaszanie incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa – raportowanie zdarzeń do odpowiednich organów w określonych ramach czasowych (jest to kluczowe, aby uniknąć kar).

Klasyfikacja podmiotów

Dyrektywa NIS2 wprowadza dodatkowy podział przedsiębiorstw na podmioty kluczowe i ważne. Kluczowe to spółki odgrywające zasadniczą rolę w funkcjonowaniu strategicznych sektorów, np. energetycznego, zdrowotnego czy zaopatrzenia w wodę. Podlegają bardziej rygorystycznym wymogom w zakresie zarządzania ryzykiem, raportowania incydentów, współpracy międzysektorowej, w tym obowiązkowi częstszych audytów oraz wyższym karom za nieprzestrzeganie regulacji. Ponadto zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub ich roczny obrót przekracza 50 mln euro.

Z kolei podmioty ważne mają istotne znaczenie dla gospodarki, ale ich działalność nie jest kluczowa dla bezpieczeństwa kraju. Są monitorowane w sposób bardziej elastyczny. Pracuje w nich ponad 50 pracowników lub mają rocznie więcej niż 10 mln euro obrotu. W praktyce oznacza to, że np. średniej wielkości firma IT świadcząca kluczowe usługi może zostać zaklasyfikowana jako podmiot kluczowy, co wiąże się z większymi obowiązkami.

Największe wyzwania we wdrażaniu dyrektywy

Należą do nich:

Brak zasobów

Mniejsze firmy często napotykają trudności w alokacji odpowiednich budżetów na wdrożenie nowych systemów zabezpieczeń, co może hamować ich zdolność do spełnienia wymogów regulacyjnych.

Niewystarczająca liczba specjalistów

Rosnące zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa stanowi istotne wyzwanie, utrudniając skuteczne wdrożenie nowych regulacji oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.

Złożoność infrastruktury

Firmy korzystające z nowoczesnych technologii, takich jak internet rzeczy (IoT) czy sztuczna inteligencja (AI), muszą dostosować swoje procedury do bardziej skomplikowanych systemów, co wymaga dodatkowych zasobów i wiedzy.

Warto zauważyć, że wiele przedsiębiorstw już teraz podejmuje kroki, by zwiększyć bezpieczeństwo danych. Wdrożenie NIS2 wymaga jednak znacznych inwestycji w infrastrukturę IT, polityki bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników, co będzie dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla małych i średnich firm. ©℗

Tabela. Sektory objęte NIS2

Dotychczasowe sektory podlegające pod NISDotychczasowe sektory podlegające pod NIS Sektory objęte nowymi obowiązkami z NIS2 od października 2024 r.Sektory objęte nowymi obowiązkami z NIS2 od października 2024 r. energetykaochrona zdrowiatransportwoda pitnabankowośćinfrastruktura rynku finansowegoinfrastruktura cyfrowadostawcy usług cyfrowych przemysł spożywczyprodukcjagospodarka odpadami i ściekiusługi pocztowe i kurierskiedostawcy infrastruktury elektronicznej (m.in. centra danych, chmura)dostawcy zarządzanych usług ICT (np. Service Desk)administracja publicznaprzestrzeń kosmiczna

Jaka jest gotowość branż do wdrożenia NIS2? 1. Sektor IT i telekomunikacyjny – wysoka. Te firmy już stosują zaawansowane standardy ochrony IT i mają doświadczenie z wcześniejszą dyrektywą NIS. 2. Sektor finansowy – wysoka. Instytucje finansowe są objęte wieloma regulacjami, co ułatwia im dostosowanie się do NIS2. 3. Sektor energetyczny – średnia. Duże firmy są przygotowane, ale mniejsze podmioty mogą napotkać trudności. 4. Sektor wodociągowy – średnia. Świadomość zagrożeń jest wysoka, ale wdrożenie może być wyzwaniem dla mniejszych firm. 5. Opieka zdrowotna – niska do średniej. Placówki medyczne dopiero intensyfikują inwestycje w bezpieczeństwo cyfrowe. 6. Transport i logistyka – średnia. Większe firmy wdrażają odpowiednie systemy, ale mniejsze przedsiębiorstwa mogą mieć trudności. 7. Produkcja – niska do średniej. Świadomość zagrożeń w mniejszych firmach jest ograniczona, co może utrudniać wdrożenie NIS2. 8. Administracja publiczna – średnia. Stare systemy IT i konieczność koordynacji między jednostkami mogą spowolnić wdrażanie regulacji. ©℗