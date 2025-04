Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister edukacji Barbara Nowacka podpisali w poniedziałek list intencyjny w sprawie dalszej realizacji programu „Edukacja z wojskiem”. – Pokój jest wartością nadrzędną, ale możemy go utrzymać tylko wtedy, gdy będziemy silni i dobrze przygotowani – zaznaczył wicepremier.

Program "Edukacja z wojskiem" to wspólna inicjatywa MON i MEN skierowana do najmłodszych obywateli. Jak informuje resort obrony, celem zajęć prowadzonych przez żołnierzy Wojska Polskiego jest m.in. podniesienie świadomości w obszarze bezpieczeństwa i obronności. W ramach programu żołnierze prowadzą zajęcia w szkołach - w salach lekcyjnych, na boiskach i skwerach szkolnych.

Podczas poniedziałkowej uroczystości podpisania listu intencyjnego Kosiniak-Kamysz podkreślał wagę budowania silnego społeczeństwa przygotowanego na różnego rodzaju kryzysy. Jego zdaniem szkolenie "Edukacja z wojskiem" "przyda się wszystkim, w każdej sytuacji w życiu". Przekonywał, że młodzież musi być przygotowana na różnego rodzaju sytuacje - powodzie, skutki klęsk żywiołowych, wypadki o masowej skali. "My dbamy o to, żeby był pokój i go zachowamy, ale tylko wtedy, będziemy silni i przygotowani" - zaznaczył wicepremier.

Według MON w pilotażu programu "Edukacja z wojskiem" w zajęciach udział wzięło 90 000 dzieci i młodzieży z 3000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zaś w drugiej edycji (jesienna) 40 000 dzieci z ponad 1350 szkół podstawowych i ponadpodstawowych”. (PAP)