Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że najbliższe wybory pokażą, "co dalej" z Trzecią Drogą. Podkreślił, że PSL i Polska 2050 umówiły się na serię wyborów, a "finałem" są wybory prezydenckie. Tak odniósł się do słów Ryszarda Petru, wg którego projekt TD nie będzie kontynuowany po wyborach.

Chodzi o niedzielną wypowiedź Petru w TVP Info, w której poseł Polski 2050 stwierdził, że Polska 2050 Szymona Hołowni "rozmija się w większości spraw światopoglądowych" z Polskim Stronnictwem Ludowym, a - w jego ocenie wspólny - projekt nie będzie dalej kontynuowany po wyborach prezydenckich.

"Co będzie z Trzecią Drogą, to myślę, że te wybory też pokażą. Umówiliśmy się na serię wyborów, finałem są wybory prezydenckie, ale ta współpraca nam się w wielu obszarach dobrze układa i dzięki temu na przykład Ryszard Petru jest w Sejmie. Inaczej nie miałby na to szansy, gdyby nie Trzecia Droga i nigdy by do Sejmu się już nie dostał, bo jego partia Nowoczesna przestała istnieć" - powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz na poniedziałkowej konferencji prasowe w Nowym Glinniku (Łódzkie).

W ocenie szefa PSL, Petru "powinien bardziej kibicować Trzeciej Drodze niż mniej, bo dzięki niej jest w Sejmie".

Szef MON był również pytany o finansowanie przez PSL kampanii Szymona Hołowni. "PSL wspiera (kampanię Hołowni - przyp. PAP), członkowie PSL wpłacają i życzę wszystkim, żeby tak się odliczyli w tej kampanii, jak na przykład poseł (do PE) Adam Jarubas, który wpłacił 10 tysięcy" - powiedział Kosiniak-Kamysz. "Mówienie, że PSL nie wspiera, jest kłamstwem" - dodał.

"Na większości spotkań (Hołowni z wyborcami - przyp. PAP) duża część organizacyjna przypada członkom i sympatykom PSL-u, naszym samorządowcom. Ja sam się włączam w kampanię. (...) Życzę wszystkim, żeby się tak angażowali w kampanię, jak PSL angażuje się w kampanii swojego kandydata, bo Szymon Hołownia nie jest kandydatem innej formacji. Jest kandydatem wystawionym przez dwie partie - przez PSL i Polskę 2050" - dodał.

W połowie grudnia ub. roku Rada Naczelna Stronnictwa zdecydowała, że udzieli swojego poparcia liderowi Polski 2050, marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni.

W lutym 2023 r. liderzy PSL i Polski 2050 - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili współpracę programową. Liderzy formacji ogłosili wówczas powołanie wspólnego zespołu programowego i zapowiedzieli opracowanie "wspólnej listy spraw do załatwienia". W kwietniu 2023 r. ogłoszono zawiązanie przez PSL i Polskę 2050 koalicji wyborczej na wybory parlamentarne. Koalicja ta była kontynuowana również w ubiegłorocznych wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W Sejmie koalicjanci funkcjonują w ramach dwóch klubów parlamentarnych: PSL-Trzecia Droga i Polski 2050-Trzecia Droga.