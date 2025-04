Trwa dopinanie szczegółów nowego traktatu o przyjaźni pomiędzy Polską a Francją, który ma się skupić głównie na obronności. Skorzysta na nim co prawda francuski przemysł, ale ma on też dać szansę na pewne ominięcie unijnych blokad. Wiadomo, co możemy od Francuzów uzyskać, a na czym skorzystają i oni.

Trwa dopinanie szczegółów nowego traktatu o przyjaźni pomiędzy Polską a Francją, który ma się skupić głównie na obronności. Skorzysta na nim co prawda francuski przemysł, ale ma on też dać szansę na pewne ominięcie unijnych blokad. Wiadomo, co możemy od Francuzów uzyskać, a na czym skorzystają i oni. Jakie uzbrojenie od Francji może kupić Polska

Sprytny pomysł na omijanie Unii Nowy i, jak deklarują politycy, przełomowy w treści traktat polsko-francuski ma zastąpić dokument z 1991 r. Dokument skupi się na obronności i spróbuje odpowiedzieć na zagrożenia, jakie niesie za sobą coraz bardziej agresywna Rosja. Jego podpisanie do końca czerwca zapowiedział podczas wizyty w Paryżu 27 marca premier Donald Tusk. Jak informuje „Le Figaro”, do podpisania traktatu dojść może już pod koniec kwietnia w Nancy. Jakie uzbrojenie od Francji może kupić Polska Obydwie strony nie ukrywają, że jednym z jego głównych elementów będzie współpraca obronna. Polska wciąż szuka dostawcy trzech łodzi podwodnych (program Orka), śmigłowców transportowych czy samolotów do tankowania w powietrzu. Fakt, że Francuzi są w tej rozgrywce ważną figurą, potwierdził 9 kwietnia na antenie Polsat News wicepremier i minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz. Obiecał, że jeszcze w tym roku Polska podpisze kontrakt na łodzie podwodne, lecz chciałby, aby nie była to zwykła umowa zakupu. – Ja jestem zwolennikiem, żeby to była umowa między rządami, żeby ona nie tylko dotyczyła okrętów podwodnych, ale była szerzej związana wsparciem i gwarancjami – mówił wicepremier. Do tego obrazka pasuje Francja. Jednak gdy zakup łodzi podwodnych, czy współpraca z Airbusem jest jeszcze możliwa, to w ocenie części wojskowych, dla francuskiej broni nie ma dziś w Polsce zbyt wiele miejsca. W ostatnich latach zajęli je Amerykanie. – Biorąc pod uwagę stan zaawansowania polskiej modernizacji trudno wskazywać na kolejne zakupy, ponieważ liczba zakontraktowanego już uzbrojenia jest tak duża, zarówno pod względem asortymentu, jak i liczb, że nawet pobieżnie obliczając wydatki, trudno mówić o tym, że zamówimy cokolwiek w dużych ilościach – mówi DGP gen. Bogusław Pacek. Wojskowy nie ma wątpliwości, że w kwestii bojowych wozów piechoty (Borsuk), czy sprzętu, który Polska może wyprodukować sama, nie musimy polegać na Francuzach. Mogą jednak nam pomóc w rozwinięciu zdolności produkcyjnych naszego przemysłu obronnego. – Nie ma zbyt wielu nisz dla francuskiego przemysłu, ale dobrze, że jest takie myślenie. Bo jeżeli mówimy o konsolidacji Europy, to ona musi się również opierać, ale bardziej strategicznie, na łączeniu zdolności europejskich, a nie bardzo odległych amerykańskich i koreańskich – ocenia generał. Potrzebujemy 2 milionów min. Kupimy je w Chinach? Zobacz również Sprytny pomysł na omijanie Unii Jednak już samo zawarcie traktatu o bliskiej przyjaźni, podobnego do tych, jakie Francja ma z bezpośrednimi sąsiadami, jest sygnałem, że w Europie coś się zmienia. Paryż, wyrastając na głównego europejskiego zwolennika wspólnej obrony, szuka poważnego sojusznika. W ocenie dyplomatów jest to dla Polski dobra informacja. – W Europie musimy zacząć budować coś, co niekoniecznie całkowicie się skleja z Unią Europejską. Europejską koalicję chętnych, czyli koalicję krajów, które będą stanowiły trzon europejskiej tożsamości obronnej. I tutaj jesteśmy z Francuzami zgodni, że ten trzon musi być traktowany jako filar NATO, ale europejski, na wypadek ograniczania amerykańskiej obecności wojskowej – uważa Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata i były ambasador Polski w Armenii oraz na Łotwie. Szczególną uwagę zwraca na konieczność budowania pewnej obronnej alternatywy dla Unii Europejskiej, w której nie wszystkie dotyczące Rosji decyzje spotkają się z jednomyślnością państw członkowskich. Z zasady bowiem niekorzystne dla Moskwy decyzje za wetują chociażby Węgrzy. – Wobec tego trzeba zbierać koalicję. I niewątpliwie Francuzi, Brytyjczycy, Polacy, również Turcy, to są te kraje, które w tej koalicji chętnych odgrywają dość kluczową rolę – twierdzi Nowakowski. Rządzący z nadzieją patrzą na zbliżający się polsko-francuski traktat, a podoba się on też części opozycji. W ocenie europosła PiS, Arkadiusza Mularczyka, Polska i Francja mają bardzo wiele wspólnych interesów. Obydwa kraje są skonfliktowane z Rosją, z której najemnikami Francuzi ścierają się m.in. w Afryce. W działaniach rządu widzi jednak czysto polityczne zachowanie. – Paradoksalnie, obecny rząd, który w dużej mierze korzystał ze wsparcia Berlina w objęciu władzy, teraz widzi, że Niemcy również nie traktują go jako partnera. Tusk to widzi i zakładam, że ten traktat jest takim elementem balansowania Polski, Francji i Niemiec, które są za mocne dla Francji i dla Polski, ale już w przypadku sojuszu polsko-francuskiego tworzy się pewien balans – ocenia Arkadiusz Mularczyk. ©℗