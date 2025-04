Ostatnie dni przyniosły potężną falę spadków na globalnych rynkach, również w Polsce. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych znalazła się pod silną presją sprzedażową, a indeks WIG20 w ciągu zaledwie dwóch dni stracił ponad 10 proc. To największy taki zjazd od wielu miesięcy. Analitycy ostrzegają przed nadchodzącym kryzysem.

Spadki na GPW

Tąpnięcie na GPW wpisuje się w szerszy kontekst globalnych zawirowań. Fala czerwieni dotknęła również inne europejskie parkiety – spadały indeksy w Niemczech, Francji, Hiszpanii, a nawet w bardziej odpornych na kryzysy gospodarkach nordyckich. Szczególnie dramatyczna sytuacja miała miejsce w Azji, gdzie tajwański indeks giełdowy odnotował rekordowy, prawie 10-procentowy spadek, największy od przynajmniej 1990 r. Gwałtowne wyprzedaże na całym świecie są bezpośrednio związane z decyzją administracji Donalda Trumpa o wprowadzeniu nowych, zapowiadanych wcześniej ceł importowych.

Stany Zjednoczone ogłosiły w ubiegłym tygodniu nowe cła o wysokości 32 proc. na niektóre towary z Tajwanu, co natychmiast uderzyło w nastroje rynkowe. Choć bezpośredni cel ciosu stanowi azjatycki partner handlowy USA, skutki rozlewają się szeroko. Tajwan jest jednym z kluczowych ogniw w światowym łańcuchu dostaw technologii, a jakiekolwiek zakłócenia w jego eksporcie – nawet jeśli półprzewodniki nie zostały objęte cłami – odbijają się echem na całym świecie. Rynki boją się nie tylko skutków gospodarczych nowych ceł, ale też ewentualnej eskalacji wojny handlowej. Eksperci ostrzegają także, że sytuacja związana z wojną celną może wymknąć się spod kontroli.

Ekspert: trwa wyprzedaż akcji polskich spółek

W Polsce zareagowały niemal wszystkie sektory. Dotyczą one w największym stopniu spółek technologicznych, przemysłowych, banków, a także koncernów energetycznych. Obecnie za jedną akcję Orlenu trzeba zapłacić ok. 61,95 zł (spadek o 3,5 proc. w poniedziałek i 7,81 proc. od tygodnia). Kilkuprocentowe spadki zaliczają także takie firmy jak Enea, Tauron czy Polska Grupa Energetyczna. Jak tłumaczą eksperci, inwestorzy uciekają od ryzykownych aktywów, co dodatkowo pogłębia korektę. W grze są także inne czynniki – słabnące dane gospodarcze z Chin, napięcia geopolityczne oraz rosnąca niepewność co do dalszych działań USA na scenie międzynarodowej.

Łukasz Prokopiuk, analityk giełdowy z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, tłumaczy w rozmowie z GazetaPrawna.pl, że obserwowany spadek na giełdach jest spowodowany odpływem kapitału, który był mocno zaangażowany w inwestycje w polskie spółki. – Do niedawna polskie koncerny, w tym energetyczne, były atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów, bo złotówka była silna i wiele zapowiadało, że wkrótce dojdzie do zawieszenia broni w Ukrainie. To się jednak nie stało. Wpisuje się to jednak w szerszy, ogólnoświatowy trend – wyjaśnia ekspert.

Tusk: skutki były do przewidzenia

Do trwającej paniki na giełdzie odniósł się także premier Donald Tusk. "Reakcja na wojnę celną była do przewidzenia. Giełdowe trzęsienie ziemi od Japonii przez Europę do Ameryki trzeba przeżyć bez nerwowych decyzji. Polska giełda też dostała rykoszetem, ale stabilność polityczna i gospodarcza to nasze atuty w tym trudnym czasie. Spokojnie wytrwamy!" - napisał na platformie X.