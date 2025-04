Do prezydenta RP wpływają wnioski "z lewej strony sceny politycznej" o zawetowanie nowelizacji ustawy obniżającej składkę zdrowotną - poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. odkreśliła, że wszystkie wnioski kierowane do prezydenta Andrzeja Dudy będą analizowane. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców: do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów procentowa.

Do prezydenta RP wpływają wnioski "z lewej strony sceny politycznej" o zawetowanie nowelizacji ustawy obniżającej składkę zdrowotną - poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. odkreśliła, że wszystkie wnioski kierowane do prezydenta Andrzeja Dudy będą analizowane. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców: do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów procentowa. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka została w poniedziałek w radiu TOK FM zapytana, czy prezydent Andrzej Duda podpisze przegłosowaną przez Sejm ustawę. "Trudno mi przewidzieć, nie mam takiej wiedzy, czy będą jakieś istotne zmiany na etapie postępowania w Senacie. Już wpływa spora liczba korespondencji w tej sprawie do kancelarii, ale trudno mi dzisiaj powiedzieć, jaka będzie decyzja pana prezydenta" - powiedziała Paprocka. Jak mówiła, kształt ustaw jest oceniany przez prezydenta w jej ostatecznej formie. Potwierdziła jednak, że "już wpływają - chociażby z lewej strony sceny politycznej - również wnioski o zawetowanie tej ustawy". "Więc na pewno wszystkie takie głosy będą przez prezydenta analizowane" - dodała. "Bez wątpienia najistotniejsze jest bezpieczeństwo zdrowotne obywateli" - podkreśliła minister. Mali i średni przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną Zobacz również Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana ma kosztować 4,6 mld zł, wejdzie w życie od 2026 r. Według resortu finansów na reformie ma skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorców. Nowela trafi teraz do Senatu. Zmienione przepisy wprowadzają dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Część zryczałtowana składki będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.). W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.). Projekt zakłada także obniżenie składki do 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest 9 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej. Ustawa uchyla możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Nowe przepisy nie zmieniają wysokości składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie i nadal będzie to 9 proc. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi o składkę w przypadku świadczeń emertytalnych - dalej będzie to 9 proc. Za ustawą, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, zagłosowali w piątek posłowie KO, w tym minister zdrowia Izabela Leszczyna - która wcześniej zapowiadała, że zagłosuje przeciwko - oraz politycy Polski 2050 i PSL. Przeciw byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem, a Konfederacja wstrzymała się od głosu. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję