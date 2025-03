Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Matecki, trafił do szpitala onkologicznego w Radomiu – poinformowała TV Republika. Jak podaje stacja, stan zdrowia polityka budzi niepokój, jednak szczegóły dotyczące jego kondycji nie zostały ujawnione.

Dariusz Matecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 7 marca br. w okolicach dworca kolejowego Warszawa Główna. W wyniku decyzji sądu z 15 marca trafił do aresztu na warszawskim Służewcu. Następnie przeniesiono go do aresztu w Radomiu, gdzie znajduje się oddział szpitalny. Jak podała prokuratura, było to działanie profilaktyczne.

Zarzuty wobec posła PiS

Dariusz Matecki jest podejrzewany o popełnienie sześciu przestępstw, w tym współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi z resortu sprawiedliwości. Wśród zarzutów znajduje się współudział w ustawieniu trzech konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości dla Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Matecki miał przywłaszczyć ponad 16,5 mln zł poprzez niewłaściwe wydatkowanie środków oraz opłacanie nierzetelnych faktur.

Pranie pieniędzy i fikcyjne zatrudnienie

Kolejne zarzuty dotyczą prania pieniędzy w kwocie co najmniej 447,5 tys. zł, uzyskanych w wyniku sprzeniewierzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dwa zarzuty dotyczą fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych w okresie od czerwca 2020 r. do października 2023 r. Matecki miał uzyskać z tego tytułu łączną kwotę 483 860 zł, pomimo braku rzeczywistego wykonywania pracy.

Kontynuacja śledztwa

Prokuratura Krajowa uzasadnia aresztowanie koniecznością zapobieżenia bezprawnemu utrudnianiu postępowania oraz potrzebą zastosowania środka zapobiegawczego. Dariusz Matecki obecnie przebywa w szpitalu onkologicznym w Radomiu, a służby śledcze nie udzielają dodatkowych informacji na temat jego stanu zdrowia.