Sąd Okręgowy w Poznaniu po raz trzeci uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman, co ponownie wywołało liczne emocje i zainteresowanie opinii publicznej. Sprawa, ciągnąca się od niemal dekady, wciąż budzi kontrowersje i pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi.

Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Kilka miesięcy później jej ciało wyłowiono z Warty. Ze względu na znaczny rozkład zwłok nie udało się jednoznacznie określić przyczyny śmierci. Adam Z., znajomy kobiety, został oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym, za co grozi dożywocie.

Sprawa Ewy Tylman - kluczowe wątpliwości

Adwokat dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że sprawa Tylman od początku była obciążona poważnymi wątpliwościami:

Brak jasnych dowodów na sprawstwo oskarżonego.

Niejasne okoliczności samego zdarzenia.

Rażące naruszenia prawa do obrony podczas pierwszych czynności procesowych.

"To nie jest przypadek, gdzie winnego nie udowodniono. To przypadek źle przygotowanej sprawy, przez co oskarżony przechodzi przez powtarzające się procesy" – zaznacza ekspert.

Zaginięcie Ewy Tylman. Kolejne uniewinnienia w procesie

Trzeci wyrok uniewinniający został wydany w maju 2022 roku, lecz prokuratura złożyła apelację. Mimo zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy, sąd ponownie uznał Adama Z. za niewinnego.

Proces Adama Z. przebiegał w trzech etapach:

Styczeń 2017 r. – Kwiecień 2019 r.: Pierwszy proces zakończony uniewinnieniem.

Pierwszy proces zakończony uniewinnieniem. Marzec 2021 r. – Maj 2022 r.: Drugi proces również zakończony uniewinnieniem.

Drugi proces również zakończony uniewinnieniem. Październik 2023 r. – Maj 2025 r.: Trzeci proces i kolejny wyrok uniewinniający.

Podczas ostatniego procesu prokuratura wniosła o uznanie Adama Z. za winnego nieudzielenia pomocy i wymierzenie mu trzech lat więzienia. Obrona konsekwentnie domagała się uniewinnienia.

Sprawa Ewy Tylman: Kontrowersje i konsekwencje

Eksperci wskazują, że ta sprawa to dramat wszystkich stron – rodziny Ewy Tylman, oskarżonego oraz jego bliskich. "Nie ma tu zwycięzców, są tylko osoby ponoszące krzywdy i straty w wyniku długotrwałego postępowania" – mówi dr Chojniak.

Ponowne procesy powodują przedłużanie traumy uczestników. Sąd stoi przed wyzwaniem zbalansowania presji opinii publicznej z wymogami sprawiedliwości.

Co dalej w sprawie zaginięcia Ewy Tylman?

Chociaż Adam Z. został po raz kolejny uniewinniony, sprawa Ewy Tylman wciąż pozostaje niewyjaśniona. Eksperci podkreślają, że brak jasnych dowodów nie oznacza zakończenia poszukiwań prawdy. Dr Chojniak wskazuje, że prokuratura powinna wyciągnąć wnioski z tego postępowania, unikając skrótów kosztem prawa do obrony.