Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) założyło, że w polowie roku zostaną naliczone nowe taryfy na energię elektryczną i chce, by na ich podstawie rząd zdecydował następnie o tym, czy utrzymać po wrześniu br. mechanizm mrożenia cen na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

"Założyliśmy naliczenie ustawowe nowych taryf w połowie tego roku. Zobaczymy, co one wtedy dadzą, wtedy rząd podejmie ostateczną decyzję, co po wrześniu tego roku" - powiedziała Hennig-Kloska w TVN24.

"Odkąd jestem ministrem klimatu i środowiska, odkąd mamy nowy rok ceny energii na rynku hurtowym dla gospodarki - na tym rynku poza gospodarstwami domowymi - spadły o ponad 100 zł za MWh, bo te ceny faktycznie spadają. A średnia cena z ostatnich 12 miesięcy to na rynku hurtowym jest około 450 zł za MWh. W ustawie mamy 500 zł" - podkreśliła minister.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że spółki "pracują na cenach wstecz" w swoich kontraktach, ale w końcu te niższe ceny wejdą też do rachunków gospodarstw domowych.

Zgodnie z ustawą z 27 listopada 2024 r. dotyczącą ograniczania wysokości cen energii elektrycznej, jej odbiorcy w gospodarstwach domowych do końca września 2025 roku korzystają z rozliczeń za energię po cenie maksymalnej wynoszącej 500 zł/MWh.